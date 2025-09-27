El PP reitera su rechazo a las previsiones de la nueva PAC y critica el "bulo y la desmemoria" del socialista Iglesias

HUESCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huesca ha salido al paso de las declaraciones del socialista Marcel Iglesias, que considera "un simple bulo" y que, a juicio de los populares, pretenden escenificar un apoyo al sector agroganadero que nunca se dio en el pasado. Frente a las acusaciones del PSOE, los populares recuerdan que el Gobierno de Aragón, tanto en boca del consejero Javier Rincón como del propio presidente Azcón, ha rechazado los planteamientos de la nueva PAC.

En ese sentido, se remiten al documento firmado por el Gobierno de Aragón junto a las organizaciones profesionales agrarias más representaciones de Aragón y las cooperativas agroalimentarias que, consideran, pone "negro sobre blanco" su oposición a los nuevos criterios de la PAC.

En el citado documento, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la reconsideración de la propuesta para el nuevo Marco Financiero Plurianual y la Política Agraria Común para el periodo 2028-2034, e instan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la defensa de los intereses del sector agrario aragonés ante la Unión Europea.

Para el PP de Huesca, el texto no sólo documenta el compromiso del Gobierno de Aragón con el sector agroganadero, sino que evidencia un interés "torticero y puramente partidista" del socialista Marcel Iglesias.

Los populares acusan, como hicieron reiteradamente, el "desinterés" y el "abandono" de los gobiernos socialistas, "que han conducido a un futuro muy vulnerable al sector primario", reprochan.

El PP insiste, entre otras medidas, en que las comunidades autónomas deben tener una participación activa y vinculante en la definición y elaboración del Plan Nacional y Regional de Asociación que rija la nueva PAC, haciendo valer y respetando las peculiaridades de cada una de ellas en un marco de lealtad institucional.

Las acusaciones del PSOE --destacan los populares-- son "un mero bulo basado en el cinismo y la desmemoria que pretende politizar el sector tras haberlo ignorado durante años".