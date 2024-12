El PP replica a Ranera que con el PSOE la ejecución del convenio con la DPZ "era tendente a cero"

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado a la portavoz socialista, Lola Ranera, que cuando el PSOE gobernaba la ejecución del convenio de los barrios rurales con la DPZ "era tendente a cero".

Por ello, se ha mostrado "sorprendido" de que Ranera criticara que se haya ejecutado "solo" el 23 por ciento del convenio 2021-24 y que de los 9 millones solo se hayan gastado 2 millones de euros.

Lorén también ha comentado que en 2019, cuando gobernaba ZeC con el apoyo externo del PSOE "el convenio se cumplió en un 5 por ciento que fue la herencia del PP". En ese momento, en lugar de dar por rescindido el convenio, "lo que se hizo es ejecutar dos convenios a la vez". El primero, el que se heredó en 2019 con el cinco por ciento, y que luego se ejecutó en su totalidad, prácticamente en la historia del convenio con la Diputación Provincial nunca se había ejecutado en su totalidad, ha subrayado.

El segundo es el que se está ejecutando y cuyas cifras "no son, ni por casualidad, las que plantea Ranera". No obstante, Lorén ha considerado que "no es momento de reivindicar el incumplimiento de la Diputación Provincial en el abono del entorno de unos seis millones de euros". "No es el momento --ha recalcado-- de denunciar esa situación, que por supuesto se produce, ni es el momento tampoco de reivindicar por qué Diputación Provincial se resiste a sentarse en la mesa para revisar el convenio. Tampoco es el momento, sino de cumplir con los zaragozanos".

A juicio de Lorén "ha quedado claro" que, en las inversiones que se han realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en los barrios rurales, "para el Gobierno de la ciudad, para Natalia Chueca, no hay códigos postales. Todos los zaragozanos son exactamente iguales y el presupuesto llega a todos los barrios de la ciudad".