El PP tilda de "fracaso" los presupuestos participativos al ejecutarse un 6,11% en barrios rurales

Publicado 06/03/2019 12:53:17 CET

ZARAGOZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cavero, ha tildado de "fracaso" los presupuestos participativos, al señalar que en los barrios rurales, en 2018, la ejecución es del 6,11 por ciento y en los distritos del 8,96 por ciento, y ha afeado la gestión de la consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner.

"Es un proyecto fracasado y Giner no lo ha querido oír. Era un proyecto complejo y difuso que se ha ido modificando puntualmente y cuando las obras más votadas no les gustaban al equipo de gobierno se retiraban. Ha sido un fracaso desde el primer día".

Patricia Cavero ha explicado que en los barrios rurales los proyectos tendrían que terminar el 31 de marzo, pero a fecha del día 6 de este mes de los 61 proyectos por importe total de un millón de euros se han realizado 15 con una inversión de 61.194 euros (un 6,11 por ciento).

Hay 7 barrios rurales que no tiene ni una sola obra ejecutada entre las que ha citado las 7 de Juslibol, las tres de Venta del Olivar, la también 3 de Venta del Olivar y Alfocea, las ocho de Casetas, las 4 de San Juan de Mozarrifar, y las dos en cada uno de los barrios de Torrecilla de Valmadrid y San Gregorio.

DATOS

"A fecha de 6 de marzo, que tendrían que estar a punto de finalizar, solo hay 15 obras que suman 61.000 euros", ha reiterado Cavero, para aportar más datos correspondientes a los distritos.

Así, ha dicho que de las 135 obras previstas y los 7 millones de euros de presupuestos para los años 2018 y 2019, se han realizado 20 entre ambos ejercicios.

En 2018, de las 60 previstas se ha ejecutado 19 con una inversión de 569.000 euros sobre los 6,3 millones de euros previstos, lo que arroja un porcentaje del 8,96. De las 75 previstas para este año se ha ejecutado una sola obra, ha agregado.

Hay distritos como el Arrabal que no tienen nada, Miralbueno no tiene realizada ninguna de las 5 previstas, San José tiene pendientes las 9 obras aprobadas, el Distrito Sur las 10 consignadas, Torrero no tiene realizada ninguna de 9 aprobadas y el resto de barrios tiene realizada una cada uno, como es el caso del Actur, Casco Histórico, Centro, Santa Isabel y Universidad.