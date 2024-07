El PP urge a modernizar la línea férrea Zaragoza-Valencia y aumentar su capacidad de transporte

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP al Congreso por Ávila, Héctor Palencia, ha urgido este martes al Gobierno de España a modernizar la línea Zaragoza-Teruel-Valencia y aumentar su capacidad de transporte de mercancías y pasajeros, dentro del proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Palencia defenderá una proposición no de ley en la cámara baja en este sentido.

En una rueda de prensa celebrada en Zaragoza, Héctor Palencia ha apoyado la declaración que hicieron las organizaciones empresariales el 7 de marzo pasado para exigir la modernización de esta línea y su incorporación a la Red Transeuropea de Transportes en 2030, lamentando que "la respuesta del Gobierno ha sido el silencio", mientras que "el PP quiere poner voz a esta demanda de la sociedad aragonesa".

El territorio por el que discurrirá el Corredor Cantábrico-Mediterráneo concentra a una cuarte parte de la población española y el 25 por ciento del PIB nacional. "Se nos llena la boca de sostenibilidad, pero hay que ejecutar proyectos y no se ejecuta nada".

El parlamentario del PP ha puesto de relieve que hay capitales de provincia que "no tienen un tren digno del siglo XXI: No se puede permitir que Teruel no tenga una conexión digna" con Madrid.

AVE

Palencia ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "en lugar de gestionar los problemas de los ciudadanos esconde la basura debajo de la alfombra para que no se vea", destacando "la indignación" de los ciudadanos por la situación del transporte por ferrocarril.

De esta forma ha criticado que el Gobierno de España haya cambiado los criterios para abonar los billetes de tren por los retrasos, apuntando que en 2023 el Gobierno de España destinó 43 millones de euros a compensar las impuntualidades del AVE: "No sabemos si forma parte de la bolsa de la investidura de Illa en Cataluña".

INVERSIONES

El diputado del PP al Congreso por Zaragoza, Luis María Beamonte, ha observado que todavía no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, lo que "condiciona el día a día de las inversiones".

Beamonte ha explicado que, en el Congreso, el PP ha presentado preguntas y proposiciones no de ley relativas a la movilidad sostenible, los pasos fronterizos y los mapas concesionales, así como las variantes de Borja-Maleján y la de Tarazona, la N-211 entre Caspe y Mequinenza, el parador de Veruela, cuya apertura estaba prevista para 2008 y aún está pendiente.

Ha manifestado que España atraviesa "momentos difíciles", en alusión a "las decisiones del Supremo y otros órganos judiciales, que hacen que en estos momentos el escenario de unas elecciones generales y en Cataluña se aproxime a la realidad", añadiendo que España tiene "un problema de gobernabilidad" y que "no puede ser que la agenda política sea la del interés y los delirios de grandeza de una sola persona" porque "España es mucho más que una persona", tras lo que ha advertido de que "esta situación de desgobierno afecta a todos y cada uno de los españoles y al conjunto del país".

GOBIERNO PARALIZADO

La diputada por Zaragoza y miembro del comité de dirección del grupo popular del Congreso, Mar González, ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está paralizado porque es incapaz de tener actividad por la corrupción y la falta de acuerdos para alcanzar mayorías suficientes".

"En cuanto a la corrupción, tenemos el caso 'Koldo' y a la mujer y el hermano del presidente en investigaciones judiciales en marcha", ha dicho González, quien ha considerado que "cualquiera de estas cosas sería suficiente en cualquier país democrático para dimitir y dejar que avance la justicia".

Respecto a la "incapacidad" para alcanzar acuerdos, González ha señalado que "solo son capaces de ponerse de acuerdo para la investidura de Sánchez y más allá de la ley de amnistía no hay actividad" legislativa "y se ha roto la mayoría de gobierno en muchos casos" votando en sentido distinto el PSOE y Sumar.