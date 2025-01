PP y VOX piden en Zaragoza derogar los datos personales del registro de viajeros y no perjudicar al sector

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de VOX, que ha contado con el apoyo del PP y el rechazo del PSOE y ZeC, para derogar las disposiciones sobre solicitudes de datos personales de viajeros a establecimientos turísticos previstas en el real Decreto 933/2021, de 26 de octubre.

En dicha norma se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Asimismo, en la moción aprobada se aboga por recuperar los requisitos previos establecidos en la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, garantizando un equilibrio adecuado entre la seguridad, la privacidad y la eficiencia administrativa.

El tercer apartado que ha prosperado es para reducir los trámites administrativos "innecesarios" que perjudican al sector turístico con el objetivo de reforzar su competitividad y garantizar la seguridad jurídica a largo plazo.

"VUELTA AL FRANQUISMO"

La concejal de VOX, Eva Torres, ha dicho que al PSOE "no le interesa el sector" porque de 10 se ha pasado a 43 los datos que hay que meter en una aplicación y se tienen que verificar y atender a sanciones. Ha considerado que, cada vez más ,"con las políticas de la izquierda nos llevan más cerca del régimen franquista porque no nos podemos ni menear". "Es el control por el control que es lo que subyace detrás de todo. No les preocupa la seguridad en el sector", ha criticado.

Eva Torres ha informado de que expertos en ciberseguridad han alertado del riesgo de estos datos en los hoteles porque pueden poner en peligro datos como los bancarios, además se tienen que conservar tres años y las empresas los tienen que comprobar todos y, de no hacerlo correctamente, tienen sanciones de hasta 30.000 euros, que son "desproporcionadas" porque un 95 por ciento son micropymes con un solo empleado.

"No me extraña --ha opinado Torres-- la defensa de la izquierda y ultraizquierda al decreto porque el sector turístico no les importa, cuando este sector se ha mostrado en contra porque afecta a la intimidad de las personas y ha sumido a los hosteleros en el caos".

En su intervención, Torres ha lamentado que el Gobierno de España no garantiza la viabilidad técnica de la medida porque el día de entrada en vigor "no estaba operativa la plataforma lo que evidencia falta de interés".

"Vulnera normativa europea de datos --ha aseverado-- y supone un aumento de la responsabilidad sobre los datos generando el caos en la recepción de viajeros, además de que provoca desventaja competitiva porque en ningún país de la UE ni de América se exige tanta información".

COMO COMPRAR EN INTERNET

La concejal del PSOE, Eva Cerdán, ha manifestado que la moción pide volver a 2003. El nuevo Real Decreto afecta a la VUT --Vivienda de Uso Turístico-- que antes "estaban en limbo y ahora aporta seguridad". Ha relatado que la policía y la Guardia Civil tenían datos distintos y ahora se registran en una sola base y solamente son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que pueden tratar esos datos.

Esta centralización "facilita" la seguridad, ha opinado Cerdán para preguntarse qué datos extras se facilitan al alojarse en un establecimiento hotelero distintos a los de una compra por internet.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha precisado que la moción atañe a un parte del Real Decreto no al conjunto para reclamar el desarrollo de la normativa, como la plataforma para que el sector utilice el registro.

"No tiene sentido --ha opinado Fernández-- que digan que se preocupan por el sector turístico porque la realidad es que solo les interesa ir a Fitur a hacerse fotos, como Pedro Sánchez, cuando solo se escuchaban quejas al respecto".

Ha indicado que HORECA también lo rechaza y "no nos fiamos para nada de quien tiene que tener estos datos" y eso lo dice el sector, ha puntualizado para instar al PSOE a que se lean las propuestas que les han formulado.

Como viajeros, Sara Fernández, ha reconocido que el Real Decreto mejora algunas cosas, pero tiene que haber una normativa antes de su aplicación y "aunque en tres años han sido incapaces de elaborarlo, den marcha atrás y no perjudiquen a los viajeros".