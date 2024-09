PP y VOX rechazan el plan de regeneración democrática por ser una "amenaza" a la libertad de expresión

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP con el apoyo de VOX, que han votado en contra el PSOE y ZeC, en la que se rechaza firmemente el intento del Gobierno de España que dirige el presidente Pedro Sánchez de "controlar" los medios de comunicación mediante su plan para la regeneración democrática y han trasladado el respaldo a las asociaciones de prensa y a los periodistas que defienden la libertad de expresión y el ejercicio libre de su profesión, frente a los ataques políticos.

También ha prosperado el apartado segundo en el que se exige al Gobierno de España, al PSOE y a sus socios políticos que pongan fin a cualquier forma de presión sobre los medios de comunicación, condenando los ataques contra periodistas que actúan de manera independiente.

Asimismo, el tercer epígrafe reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de la libertad de prensa, tal y corno está consagrado en la Constitución española y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, se acuerda trasladar esta moción al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, instándoles a respetar y fortalecer la democracia española a través del respeto a este derecho fundamental.

GRUPOS

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha declarado que se reafirma en la libertad de prensa como pilar consagrado en la Constitución española.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que los pseudomedios "los financia la extremaderecha" se encargan de lanzar bulos y creemos que poner coto está bien porque las mentiras hay que cortarlas". A la derecha y la ultraderecha --ha dicho Elena Tomás-- se le combate mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos.

El concejal de VOX Armando Martínez ha dicho que ya hay un reglamento europeo y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "se burla" al decir que se crea el Plan de regeneración democrática para implantar dicho reglamento, pero "si es de obligado cumplimiento para que necesita un nuevo reglamento, no es un información falsa", se ha preguntado el concejal de VOX.

Armando Martínez ha alertado de que el plan de regeneración democrática para regular los medios de comunicación prevé hasta la creación de la figura de un censor.

Por su parte, el concejal del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez, ha considerado que podría votar a favor de todos los apartados de la moción si no fueran "tramposas e interesadas". Ha explicado el voto en contra porque no se pueden poner medallas partidos políticos que no dejan entrar a medios en las ruedas de prensa.

Serrano ha replicado que los límites a la libertad de expresión "los tienen que poner los tribunales y la deriva autoritaria del PSOE por el poder que ostenta, pero no ejerce quieren que sea el Gobierno de España el que diga si se exceden los límites de la libertad de expresión".

Ha criticado que desde el Gobierno de España se ha señalado a periodistas por "decir la verdad", como el director del diario digital 'El Debate', Bieito Rubido, que luego el Congreso Mundial de Editores hizo expresamente un comunicado de apoyo.

Un gobierno que se obsesiona con su supervivencia y sin mayoría cae en la senda del autoritarismo, ha alertado Serrano. La agenda del actual Gobierno de España se centra en su supervivencia y adopta medidas que "merman los resortes democráticos", ha añadido.

"Nunca la ingerencia del poder en las instituciones ha sido tan abrumadora como los tics de este gobierno", ha subrayado, para apostillar que la actitud de Pedro Sánchez es un "involución en la libertad de prensa que tiene que ver son sus asuntos personales".