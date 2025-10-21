Los Premios Ibercaja Emprendedores reconocen a la cadena de gimnasios Brooklyn Fitboxing como pyme del año en España

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios Ibercaja Emprendedores "Pymes que nos mueven" ha reconocido a la cadena de gimnasios Brooklyn Fitboxing como mejor pyme del año en España, en una gala que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Madrid.

Los galardones, organizados por Ibercaja y la revista Emprendedores --en colaboración con AWS--, han sido creados para dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas que, con su trabajo, contribuyen al progreso de la economía y la sociedad española.

El resto de los reconocimientos ha sido para la turolense Grupo Fandos (Pyme Familiar), la gerundense MJN Neuroserveis (Impulso Social), la madrileña D-UÑAS (Internacionalización), la valenciana Edinn Global (Microempresa) y la barcelonesa Immfly (Innovación).

"UN DÍA IMPORTANTE PARA IBERCAJA"

Como ha indicado la directora general de Banca de Empresas de Ibercaja, Teresa Fernández Fortún, "hoy es un día importante para el banco porque, a punto de cumplir 150 años, no habíamos tenido nunca en nuestra historia unos premios con nombre propio para distinguir a las pymes".

"Ellas representan nuestra esencia: tenemos su mismo concepto de esfuerzo, valentía y compromiso, nos gusta la cercanía y las historias personales. Las pymes mueven la economía, el empleo y todo lo que conduce a hacer el mundo un poco mejor", ha añadido Fortún.

Por su parte, el CEO y director de la revista Emprendedores, Alejandro Vesga, ha destacado el reconocimiento que merecen las pequeñas y medianas empresas: "Montar una pyme es digno de elogio por parte de los demás y debe ser un orgullo para el emprendedor y su equipo".

En el acto también han intervenido el fundador de Impact Hub (referente en España en espacios de coworking), Antonio González; el CEO de Kibo Ventures (uno de los principales fondos de inversión privados de España), Aquilino Peña; la responsable de SMEs en AWS para Iberia, Francisca Merchan; y el jefe de Estrategia Comercial y Marketing B2B de Banca de Empresa de Ibercaja, Toño Ruiz.

Todos han participado en la mesa redonda 'Orgullo pyme' que, moderada por Helena de Fuentes, ha ahondado en los temas que preocupan a las pymes, como la digitalización y la IA, el acceso a la financiación, la internacionalización o la escalabilidad.

En este aspecto, Toño Ruiz ha enfatizado: "Es clave que las pymes pierdan el miedo a crecer. Hay que dar el salto. Y desde Ibercaja intentamos que ningún proyecto se quede financiación. Esto va de creérselo. A estos premios se han presentado 77 pymes, hemos apreciado mucho nivel entre los candidatos. La verdad es que no ha sido nada fácil elegir".

UN RECONOCIMIENTO QUE POTENCIA SUS EMPRESAS

Los premiados, además del galardón, verán potenciado el alcance de sus proyectos, ya que cada empresa contará con un reportaje exclusivo sobre su trayectoria y sus fundadores en la Revista Emprendedores y en su web, con la correspondiente difusión a través de los perfiles en redes sociales tanto de la revista como de Ibercaja, lo que va a multiplicar su visibilidad ante posibles clientes e inversores.

A este reconocimiento se suma un encuentro muy especial en la sede central de Ibercaja en Zaragoza, donde las empresas ganadoras tendrán la oportunidad de conocer el innovador espacio expositivo Mobility City y compartir un almuerzo con el equipo directivo de la entidad.

Será, sin duda, un momento único para trasladar sus inquietudes, explorar nuevas oportunidades y establecer vínculos de valor que trasciendan más allá del propio premio.