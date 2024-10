Los 'Premios Impulso' reconocen en su IV edición los proyectos de Birziplastik, Grupo Palausa, GMV y Antolin

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de los 'Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible', patrocinados por Ibercaja Banco, ha reconocido las iniciativas de Birziplastik, Grupo Palausa, GMV y Antolin. La entrega de galardones ha tenido lugar este martes en Mobility City, en Zaragoza.

Los principales representantes del ámbito político y del ecosistema de la automoción y la movilidad en España se han reunido en la cuarta edición de la Gala de la Movilidad y la Automoción.

Este evento, que se consolida año tras año, anuncia a los ganadores de los 'Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible', organizados por la Asociación de Fabricantes de Vehículos (ANFAC), la Patronal de Concesionarios (FACONAUTO), la Asociación de Proveedores de la Automoción (SERNAUTO) y Fundación Ibercaja, como entidad promotora de la movilidad sostenible. Además, cuentan con la Presidencia de Honor del Rey Felipe VI.

La entrega de los premios, inaugurada por el ministro de Industria, y Turismo, Jordi Hereu, también ha contado con la presencia de personalidades y directivos destacados del sector de la automoción y la movilidad, tanto a nivel nacional como internacional, así como la clausura a cargo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

En este contexto, el jurado, presidido por el director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, Javier Páez, ha seleccionado a los cuatro ganadores entre numerosas candidaturas presentadas en las cuatro categorías, además de otorgar un reconocimiento especial.

PREMIADOS

Birziplastik ha recibido el Premio Mobility City al mejor proyecto de innovación de una start-up española por 'POLIVEC', acrónimo de "POLÍmeros Vehículos Eléctricos Circulares", que busca recircular los residuos plásticos provenientes de vehículos eléctricos para abastecer a los 'compounders' con estos residuos y devolverlos a la industria automotriz como materia prima reciclada.

Por otro lado, Antolín ha logrado el Premio a la innovación en movilidad eléctrica por su inversión en la investigación y desarrollo de sistemas eficientes para el interior de vehículos eléctricos, buscando mejorar su autonomía. El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) puede reducir la autonomía del vehículo hasta en un 60 por ciento en condiciones invernales extremas.

GMV, el Premio al mejor desarrollo de movilidad sostenible para zonas urbanas por su solución de posicionamiento altamente precisa y segura para ADAS y conducción autónoma basa en GNSS, 'GMV GSharp'. También integra información de otros sensores garantizando la seguridad de la posición y evitando los errores inesperados en el cálculo de la posición mediante el concepto de la integridad.

El Grupo Palausa ha sido reconocido con el Premio al mejor desarrollo de movilidad sostenible para entornos rurales al lanzar el proyecto ERA --España Rural Activa-- WALAMOVE, un servicio pionero de movilidad sostenible y digitalizada en el medio rural que ofrece a los ayuntamientos el alquiler de vehículos eléctricos, con el consistorio a cargo del mantenimiento, gestión de usuarios y condiciones de uso.

Por último, la Asociación Española Contra el Cáncer ha sido reconocida de forma especial por su iniciativa social en movilidad, un servicio al que pueden acogerse todos los pacientes del Servicio Aragonés de Salud que no residan en las capitales de provincia donde exista el tratamiento --financiado íntegramente por el Gobierno de Aragón--.

ANFAC, FACONAUTO Y SERNAUTO

En relación con el encuentro, el presidente de ANFAC, Josep María Recasens, ha resaltado que los Premios Impulso "son una demostración de que en España hay innovación y talento", dos aspectos que ha considerado "esenciales" para liderar la nueva movilidad. No obstante, la innovación "hay que fomentarla y para ello es necesario invertir".

"Si no hay innovación, no hay competitividad y, sin las dos anteriores, no hay futuro. Si España no aprovecha el tractor trasversal que es el vehículo eléctrico para generar un fuerte ecosistemas de start-ups, la innovación se irá a otros países de la Unión Europea y con ella, se irá también nuestro talento. Ahora es el momento de reforzar la colaboración público-privada para acelerar la apuesta de toda la sociedad por la electromovilidad", ha expresado Recasens.

La presidenta de FACONAUTO, Marta Blázquez, ha afirmado: "Nos encontramos en un momento crítico de transformación en la movilidad. Los cambios en los hábitos de consumo, la economía, la industria y la energía, sumados a la competencia global por inversiones, afectan profundamente a Europa, y especialmente a España".

Por lo tanto, "si no aumentamos la venta de vehículos eléctricos, enfrentaremos multas por vender coches de combustión, el mercado se reducirá, con la consecuente pérdida de empleo, y peligrarán las inversiones actuales y futuras". Blázquez ha concluido: "Nuestra única opción es vender más eléctricos o asumir graves consecuencias económicas e industriales".

Asimismo, el presidente de SERNAUTO, Francisco J. Riberas, ha indicado que España "cuenta con un ecosistema de automoción y movilidad innovador, sólido y muy competitivo, que ocupa los primeros puestos a nivel global. Debemos seguir impulsando la innovación en nuestro país porque es sinónimo de progreso y bienestar social".

Para ello, ha continuado, es necesario el apoyo de las Administraciones Públicas, tanto para ayudar a las empresas de nuestro sector, especialmente a las pymes, en esta transición; como para promover un entorno estable y atractivo que haga que empresas de todo el mundo quieran implantarse aquí.

Ha opinado que los Premios Impulso suponen "un buen escaparate" para mostrar la innovación en la movilidad del sector de automoción, y una palanca para poder seguir atrayendo proyectos industriales que garanticen el futuro de nuestras empresas y el empleo de calidad que se genera.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha confirmado la importancia de esta cita, destacando que "Mobility City expresa el apoyo de Fundación Ibercaja a quienes ostentan la responsabilidad, desde el ámbito público o privado, de configurar un sector de la movilidad fuerte en España: empresas, administración, centros de investigación y entidades sociales".

Rodrigo ha afirmado que Mobility City es el lugar de encuentro de los líderes de la nueva movilidad, "un espacio de conocimiento y divulgación abierto a los ciudadanos para que entiendan, cuando hablamos de movilidad, de dónde venimos, por qué las cosas hoy son cómo son y hacia dónde vamos. Nos llega de orgullo acoger una vez más los premios Impulso junto a ANFAC, SERNAUTO y FACONAUTO".

La Gala de la Movilidad y la Automoción cuenta con el patrocinio de Ibercaja Banco. De acuerdo al objetivo principal, Ibercaja ha apadrinado específicamente el Premio Mobility City al Mejor Proyecto de Innovación de una Start-Up española, contribuyendo así a que España se posicione como un líder de la movilidad a nivel europeo e internacional.