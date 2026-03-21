Presentan la restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de Santa María Magdalena de Oseja

Presentación de la restauración este sábado en Oseja. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha presentado este sábado la restauración integral del Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, un bien inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés y uno de los elementos artísticos más significativos del municipio de Oseja (Zaragoza), perteneciente a la Diócesis de Tarazona. El acto ha contado con la presencia de la directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, y del Obispo de Tarazona, Monseñor Vicente Rebollo.

El templo, de origen medieval y reformado a principios del siglo XVIII, conserva un destacado conjunto de bienes muebles entre los que sobresale este retablo barroco, dedicado a la santa titular y compuesto por banco, cuerpo de tres calles y ático, todo ello realizado en madera tallada, dorada y puntualmente policromada.

Sus lienzos principales representan a San José con el Niño, Santa María Magdalena penitente y San Francisco de Asís, además de un cuarto lienzo en el ático con la figura de un santo ataviado de soldado romano no identificado. La obra se atribuye a los maestros Juan de la Viña y Miguel Pimpinela, por sus similitudes con el retablo mayor de Salillas de Jalón.

La intervención promovida por el Gobierno de Aragón se ha ejecutado entre noviembre del año pasado y este mes de marzo. El proyecto -licitado por un importe de 43.560 euros y adjudicado a la empresa Alfagía Conservación de Bienes Culturales S.L.- ha consistido en la restauración integral de los cuatro lienzos del retablo y en diversas actuaciones sobre el banco y la mazonería.

Las obras presentaban un deficiente estado de conservación, con deformaciones, roturas puntuales, pérdidas de policromía y capas de barniz muy oxidado, motivo por el cual fue necesaria una intervención completa de consolidación, limpieza, reintegración, protección final y revisión estructural de bastidores y soporte textil.

LABOR SUPERVISADA POR PATRIMONIO CULTURAL

Los trabajos se han realizado en una de las capillas del propio templo, habilitada temporalmente como taller. Los trabajos en los cuatro lienzos han consistido, en primer lugar, en la adhesión y fijación de la capa pictórica ahí donde lo requería, para evitar pérdidas y daños en su manipulación.

Tras esta primera intervención, se ha procedido al desmontaje de los lienzos de los bastidores, que también han sido intervenidos y consolidados para paliar los daños sufridos a lo largo del tiempo. Tras este desmontaje se ha realizado una limpieza superficial del reverso y el refuerzo del soporte textil mediante bandas perimetrales, para volver a montarlos sobre los bastidores ya intervenidos.

En todos los lienzos se ha efectuado, además, una limpieza superficial de la capa pictórica para recuperar su correcta lectura, y una posterior eliminación de las capas de barniz extemporáneo que creaban tensiones en la policromía.

Finalmente, las lagunas y pérdidas de la policromía han sido estucadas y reintegradas, recibiendo una capa de protección final.Tras estas intervenciones, los lienzos se han protegido por su reverso para evitar la entrada de suciedad y paliar los cambios de humedad que puedan afectar a su estabilidad, y se han instalado de nuevo en su lugar, con un novedoso sistema de imanes, que permite su montaje y desmontaje de una manera fácil y segura.

Además de los trabajos realizados en los lienzos, se ha intervenido en la zona central del banco del retablo, tratando de adaptar las piezas originales encontradas, como la puerta del sagrario, reordenando su disposición y realizando mediante nueva carpintería el armazón necesario para la reconstrucción de la volumetría que evocara la forma primitiva de este elemento.

Por otro lado, la mazonería del retablo también ha sido objeto de una limpieza por aspiración, al tiempo que se han revisado todos sus componentes y comprobado su estabilidad estructural.

Todos estos trabajos han sido supervisados por los técnicos del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y han llevado aparejada una importante labor de documentación, así como diversos estudios de materiales y pruebas, cuyos resultados se han plasmado en una memoria final, que incluye también un plan de conservación preventiva.

La directora general de Patrimonio Cultural ha destacado que esta actuación "recupera un elemento central del patrimonio artístico de Oseja y garantiza su conservación en condiciones óptimas durante las próximas décadas".

Asimismo, ha subrayado "la importancia de seguir colaborando con las entidades eclesiásticas y los ayuntamientos en la preservación del patrimonio cultural aragonés, especialmente en el medio rural, donde estos bienes constituyen un elemento de identidad y cohesión social".