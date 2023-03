La presidenta de Interpeñas dimitirá en una asamblea extraordinaria al ir en la lista municipal del PSOE

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Interpeñas, Eva Cerdán, dimitirá de su cargo, de forma oficial, en una asamblea extraordinaria al ir en la lista electoral del PSOE a la Alcaldía de la Zaragoza para las elecciones municipales del 28 de mayo.

El pasado jueves cuando transcendió su incorporación, como independiente, a la lista del PSOE, Eva Cerdán convocó a la junta directiva de Interpeñas para informarles de cómo había sido la propuesta y de los pasos a dar, ya que su renuncia a seguir al frente era evidente para cumplir los estatutos. "Ya saben de mi propia voz la propuesta que me hicieron y que he aceptado".

En declaraciones a Europa Press, Cerdán ha indicado que están terminando de organizar los preparativos antes de convocar a las elecciones en Interpeñas. Lo primero será citar a la mesa de representantes de las 13 peñas en una asamblea extraordinaria y ha confiado en que pueda ser este mes de marzo, pero está sin cerrar.

"Me dijeron --ha relatado-- que dejara organizado el papeleo y las cuentas y cuando esté listo se convocará la asamblea extraordinaria, donde se producirá mi dimisión de forma automática y empezará el proceso de elecciones en Interpeñas".

A partir de ese momento se abrirá un plazo de 15 días para presentar candidaturas y seguidamente otro de 15 días más para fijar la fecha de la votación. En ese intervalo de tiempo se nombrará una comisión gestora.

"LA VOZ DE LA CALLE"

Eva Cerdán ha reconocido que esta propuesta del PSOE de ir en una lista electoral ha sido "totalmente inesperada, todavía lo estoy asimilando" y ha dejado claro: "ni soy política, ni quiero hacer carrera en la política".

Ha contado que la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza y actual portavoz de este grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Lola Ranera, fue la que le hizo la proposición. "Apostó por mi, por las ideas que tengo, porque encajan en el proyecto que tiene ella y por lo que puedo aportar. La verdad no lo puede rechazar".

Esta jefa de administración de una empresa familiar aragonesa ha considerado que su aportación a la política y, en concreto al proyecto del PSOE, es el de "representar a las peñas de la ciudad, que es un colectivo muy importante, pero que ha estado poco reconocido". "Puedo aportar la voz de la calle, las necesidades que entiendo que necesita esta ciudad y que siempre es muy necesaria en las instituciones".

En su peña El Jaleo ha sido también una "sorpresa" y ha contado emocionado que en la asamblea del pasado viernes recibió un "total" apoyo. "Hay gente de todos los colores, saben el proyecto en el que voy a participar y me apoyan desde el primer minuto y es de agradecer. Con el respaldo de la familia, los amigos y la peña encaras el reto con mas aplomo", ha expuesto.

Tras subrayar que es independiente "y no me voy a afiliar" ha recalcado que seguirá de "peñista de base" en la peña el Jaleo al explicar que es "algo que sientes tan intenso que no lo puedes dejar".