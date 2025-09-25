El presidente de Aragón: "Nunca he dicho que lo que está ocurriendo en Gaza no sea genocidio. Nunca lo voy a decir"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante el segundo día del debate de política general sobre el estado de la Comunidad autónoma de Aragón,, en las Cortes de Aragón, a 25 de septiembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). La - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que, "con práctica seguridad, el día de mañana, el Tribunal Penal Internacional puede calificar como genocidio lo que está ocurriendo en este momento en Gaza", para añadir: "Yo nunca he dicho que lo que está ocurriendo en Gaza no sea genocidio. Nunca he dicho que no sea genocidio. Nunca lo voy a decir".

Así se ha pronunciado Azcón este jueves, durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, y en respuesta al portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro.

El parlamentario aragonesista ha iniciado su turno de palabra aludiendo a la situación en Gaza: "Es muy posible que, en este instante, el Ejército de Israel esté asesinando niños y niñas que estaban jugando en la calle, o en un colegio, o en un hospital, o muriéndose de hambre".

"Les arrebatan la vida por el color de su piel, por ser musulmanes y palestinos, y esa es justo la definición de genocidio del diccionario de la Real Academia: exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad", ha precisado Soro.

Asimismo, el portavoz parlamentario de CHA ha apuntado: "Ya son más de 65.000 los palestinos exterminados por ser palestinos, y 1,9 millones los desplazados que huyen del horror, nueve de cada diez".

En este punto, José Luis Soro ha preguntado a Azcón: "¿Señor presidente, ¿cómo puede seguir diciendo que esto no es un genocidio?". Las palabras importan, ha expresado el político aragonesista, "porque recurrir a eufemismos como hace usted es blanquear al criminal".

"Lo que está haciendo Israel contra los civiles en Gaza es un genocidio. ¿Sí o no?", ha insistido Soro, quien ha considerado que para Azcón no lo es y ha lamentado que "mi presidente se ponga en ese lado de la historia".

GENOCIDIO: SÍ O NO

"Yo voy a defender lo que el Partido Socialista ha defendido, lo que ha defendido el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez--, que la calificación como genocidio, que la condena como genocidio, solamente el Tribunal Penal Internacional podía calificar como genocidio lo que estaba ocurriendo en Gaza", ha explicado Azcón.

Ha atribuido estas declaraciones al ministro de los Exteriores y al presidente del Gobierno: "Lo han dicho hasta que les ha interesado que este sea un debate, un arma arrojadiza política".

Jorge Azcón se ha referido al real decreto ley para la consolidación del embargo de armas a Israel, aprobado por el Consejo de Ministros recientemente, para apostillar: "Ese embargo es siempre y cuando no sean de interés nacional. ¿Usted conoce alguna bomba que se compre que no sea por el interés nacional? ¿Es que acaso todo el armamento que tiene nuestro Ejército no tiene que ver con el interés nacional?".

A este respecto, el presidente de Aragón ha concluido anotando que, de hecho, "el buque de la Armada que Sánchez ha enviado en apoyo de la flotilla Gaza tiene material bélico de Israel".