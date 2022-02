El presidente del COE subraya que "se ha avanzado mucho" en la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los JJOO.

Alejandro Blanco cree que no habrá problema para elegir un nombre para el proyecto olímpico "con el que todos estén cómodos"

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha subrayado que se ha avanzado "mucho" en las últimas semanas en la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Alejandro Blanco se ha reunido este jueves, en Zaragoza, en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán.

En declaraciones a los medios, el presidente del COE ha comentado que ha visitado a Lambán para explicar lo vivido en Pekín, donde se están celebrando estos días la cita olímpica invernal, y las conversaciones mantenidas en la ciudad china para "mejorar la candidatura" de 2030, que tienen que ser "siempre desde el respeto, el entendimiento y el diálogo". El trabajo técnico "tiene que ser incuestionable" y "vamos a presentar una candidatura perfecta", ha resaltado.

El próximo lunes, 28 de febrero, el COE ha convocado a la comisión técnica que se ocupa de desarrollar la candidatura española a los JJ00, en la que participan tres representantes de cada Ejecutivo --español, aragonés y catalán-- y del órgano deportivo. El objetivo, ha comentado Blanco, es seguir avanzando en el diseño que se va presentar al Comité Olímpico Internacional.

En mayo, está prevista la visita de la comisión técnica del COI, para "colaborar en la mejora del proyecto" y, a partir de entonces, "tendremos dos o tres meses para preparar el dossier definitivo y entregarlo", ha puntualizado el presidente del Comité Olímpico Español.

Blanco ha insistido en que el ambiente de trabajo es "extraordinario" y que se están realizando un trabajo técnico "muy importante" y "las cosas avanzarán a una velocidad más rápida, porque hasta ahora hemos tenido que asentar las bases". Los JJOO de Pekín son "extraordinarios" y "no podemos ni nosotros, ni nadie competir" con ellos por la "dimensión económica y humana" que moviliza Chica, pero "nosotros haremos una candidatura perfecta; es nuestra ilusión y nuestro camino", ha asegurado.

AVANCE

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que la voluntad de su Ejecutivo para participar en la organización de los JJOO permanece "intacta" y "con la voluntad de esquivar cualquier obstáculo pasado" o los que se presenten en el futuro, "que espero que se vayan limando", ha deseado.

El dirigente regional ha valorado tres noticias políticas que van "en la buena dirección" para la candidatura conjunta con Cataluña para las Olimpiadas. Por un lado, esta semana, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha afirmado "con rotundidad", al ser preguntado en el Senado, "que seguía apostando por unos Juegos en el Pirineo y hablaba del Pirineo de Barcelona y Zaragoza, y esto es relevante", ha esgrimido Lambán.

Además, ha continuado, el portavoz del PSOE en el Parlamento catalán, Salvador Illa, le ha planteado a Pere Aragonès una serie de acuerdos del PSC con el gobierno de la Generalitat y uno de ellos era la organización de los Juegos de Invierno 'Barcelona-Zaragoza-Pirineos'.

"Uno de los escollos --la denominación del proyecto-- parece que va venciéndose, y si se vence ese, es posible que sea más fácil, por el significado que tiene la denominación, ir eliminando todos los demás", ha abundado Lambán. Por último, ha recalcado el apoyo "importante" de 58 de los 67 diputados de las Cortes de Aragón a la candidatura olímpica.

"Disputarse el liderazgo no conduce a nada. Ese debate está cerrado desde el principio, porque la candidatura la lidera el Comité Olímpico Español y el Gobierno de España" y "tienen mi absoluta disposición" porque "soy consciente de que el éxito de la candidatura depende de respetar las reglas del Comité Olímpico Español y del Comité Olímpico Internacional", ha sentenciado Lambán.

Sobre la denominación con la que se presentará la candidatura, Alejandro Blanco, ha incidido en que es la última decisión que tiene que adoptar el comité de los tres presidentes y "todos tienen que estar cómodos con el nombre", pero "encontrar ese nombre no tiene que ser tan complicado y no va a ser ningún problema", ha recalcado.

REUNIONES PRESIDENTES

El presidente del COE ha recordado que cuando la candidatura esté "más desarrollada", a finales de marzo o principios de abril, se crearán las dos comisiones "que faltan", en las que participarán los tres presidentes, "a no ser que los tres decidan reunirse antes, que será maravilloso", ha apuntado.

A este respecto, Lambán ha comentado que siempre "está encantado" de reunirse con sus homólogos y que un encuentro con Pere Aragonès siempre se considerará "positivo" para tratar asuntos más allá de los Juegos Olímpicos.

No obstante, ha matizado que para que se produzca "es necesario que se tenga garantía de que va a ser un éxito y no va a suponer un paso atrás". "La de Balaguer no pudo ser, explique por qué. En el futuro deberían celebrarse encuentros, pero antes de anunciarlos y que tengan lugar, hay que precisarlos muy bien para que no sobrevengan sorpresas inesperadas".

TÉCNICA Y RELATO

Alejandro Blanco ha defendido que el proyecto olímpico tiene dos apartados "muy importantes", el técnico y el relato: "Tenemos una gran historia maravillosa de por qué queremos los juegos".

También ha señalado que, a diferencia de la propuesta fallida de Jaca, en la actualidad las candidaturas se eligen de otro modo, porque "se va de la mano con el COI, por eso, va a venir una comisión, para afinar la candidatura".

Por último, ha precisado que uno de los temas más importantes que hay que tratar es el estudio de las consecuencias del cambio climático. "En Pekín, no había nieve y hay cada vez más medios para producirlo. Lo vamos a hacer muy bien".