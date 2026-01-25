El presidente de la DPH celebra "el talento y la proyección internacional" de Ribargorza en el Día de la Comarca

Entrega de las medallas de la Comarca de la Ribagorza 2025. - DPH.

GRAUS (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha destacado este domingo "el talento y la proyección internacional" de Ribagorza en el Día de la Comarca.

Benabarre ha acogido este domingo el acto de entrega de las Medallas de Ribagorza 2025, en el marco de la celebración del Día de Ribagorza, coincidiendo con la reciente festividad de San Vicente Mártir.

La ceremonia ha reunido a colectivos sociales y autoridades comarcales, encabezadas por el presidente de la Comarca de Ribagorza, Roque Vicente, representantes institucionales como el presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, el secretario de la Mesa de las Cortes de Aragón, Gerardo Oliván, la alcaldesa de Benabarre, Yolanda Castello y presidentes de comarcas vecinas. El acto ha sido clausurado por la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

En esta edición han sido distinguidos la Gran Trail Aneto-Posets, tras más de dos décadas como referente nacional e internacional del trail running, y el comandante de la Guardia Civil Arturo Notivoli.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha felicitado a los galardonados subrayando "el orgullo y el talento de nuestra gente, porque quienes reciben hoy estas medallas son un fiel reflejo de la capacidad, el compromiso y la excelencia que hay en la Ribagorza".

La Gran Trail Aneto-Posets ha recibido la primera de las medallas como "una auténtica marca del Pirineo y un símbolo de la provincia de Huesca". Durante su intervención, el presidente provincial ha destacado que esta prueba deportiva "ha sabido situar a la Ribagorza y a sus pueblos en el mapa nacional e internacional, proyectando una imagen de calidad, sostenibilidad y profesionalidad".

Claver ha vinculado este reconocimiento con el reciente premio internacional que sitúa a la provincia de Huesca como mejor destino de turismo de aventura del mundo, señalando que "este galardón no es casualidad, sino el resultado de iniciativas como la Gran Trail Aneto-Posets, que convierten el deporte en una experiencia integral, bien organizada y de primer nivel, generando actividad económica, empleo y prestigio exterior para todo el Alto Aragón".

En este sentido, ha comentado que la prueba, con epicentro en Benasque, "es uno de los mejores ejemplos de cómo el territorio sabe transformar sus recursos naturales en oportunidades".

A continuación, la Medalla de Ribagorza 2025 ha recaído en el comandante de la Guardia Civil Arturo Notivoli, en reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por el servicio público y su labor al frente de la seguridad en las comarcas de Ribagorza y Sobrarbe. El presidente de la Diputación ha señalado que Notivoli "representa una forma ejemplar de ejercer el mando, basada en el rigor, la serenidad y un compromiso constante con la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos", agradeciendo expresamente su dedicación y el ejemplo ofrecido durante estos años.

El acto, celebrado en el convento de San Pedro Mártir de Benabarre, ha contado con la actuación musical del grupo Di Fluvio Trío y ha concluido con la intervención de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, quien ha realzado "la fortaleza del tejido social y humano de la Ribagorza" y ha felicitado a los galardonados por "contribuir a proyectar una imagen positiva, moderna y comprometida del territorio".