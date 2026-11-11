El presidente del Gobierno de Aragón cree que la ausencia de Sánchez en el funeral de Toledo "no tiene nombre"

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, interviene en un evento del PP Huesca. - PP

HUESCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, 11 de noviembre, que la ausencia del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el funeral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda "no tiene nombre". En un acto del PP Huesca, en el que ha participado el secretario general del PP, Miguel Tellado, Azcón ha recordado que este martes ha asistido al funeral en Toledo porque "los seres queridos de esas 69 víctimas se merecen que Aragón estuviera allí, que los aragoneses tuviéramos la posibilidad de expresar el pésame".

"Allí no estaba solamente el presidente de Aragón; había presidentes de otras muchas comunidades autónomas, las más altas instituciones del Estado y las embajadas de Argentina, Estados Unidos, Australia y Japón".

A su juicio, "no solamente es irresponsable", sino también "indolente e inconsecuente" porque "el presidente del Gobierno ayer no tenía otra cosa más importante que hacer que expresar el sentimiento de tristeza y de dolor que los españoles tenemos por esas víctimas que ha producido el accidente ferroviario".

Sin embargo, "el presidente del Gobierno pensó, una vez más, en sí mismo, en su interés, no en el interés general, no en la obligación que tenía como presidente del Gobierno, y por eso decidió grabar un podcast en lugar de acudir a la Catedral de Toledo, a ese funeral en el que lloramos y en el que cumplimos con nuestra obligación haciéndoles llegar el sentimiento que tiene Aragón, un sentimiento sincero pero de profunda tristeza por las víctimas que allí estaban representadas", ha concluido.