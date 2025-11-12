El presupuesto de la Diputación Provincial de Teruel para 2026 se eleva a 101 millones de euros

El 25 por ciento del presupuesto se destina a infraestructuras, entre las que destaca la partida de carreteras con una inversión historia de 18,4 millones de euros. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha presentado este miércoles las principales líneas del presupuesto para el año 2026, que asciende a 101.012.161,20 euros. Por segundo año consecutivo es el más alto de la historia de la institución.

Esta es la segunda vez en la historia de la institución que se presentan en el tiempo adecuado para que puedan entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. En estas cuentas destaca que el 25 por ciento del presupuesto va dirigido a infraestructuras, entre las que se encuentra la partida para arreglo, conservación y mejoras de carreteras, que asciende a más de 18,4 millones así como el mantenimiento de la dotación económica para los grandes planes como los de Obras y Servicios o Empleo, entre otros.

El presidente de la institución, Joaquín Juste, la vicepresidenta primera Beatriz Martín, el vicepresidente segundo, Rafael Samper y la diputada delegada de Hacienda Yolanda Sevilla han dado a conocer este miércoles los detalles de las cuentas a los medios de comunicación.

Juste ha expuesto que "estos presupuestos han sido realizados con responsabilidad, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades más importantes del territorio. Sobre todo pensando siempre en los ayuntamientos". De la partida de 18,4 millones de euros de carreteras, 9,4 millones de euros provienen del presupuesto y 9 millones de distintas convocatorias del FITE.

El presidente ha subrayado la importancia de mejorar las infraestructuras: "Las carreteras son un punto clave en la vertebración de la provincia". El Plan de Obras y Servicios cuenta con una cuantía de 7,7 millones de euros, una cantidad que recibirán de manera directa los ayuntamientos de la provincia. La partida del Plan de Empleo es de 2,2 millones de euros, que servirán para financiar los costes salariales brutos, incluyendo la seguridad social del trabajador.

Atendiendo a uno de los problemas más destacados en la provincia como es la vivienda, la institución dedica un millón de euros para el Plan Vivienda, con el que la institución provincial subvenciona a los ayuntamientos que habilitan viviendas para usos sociales.

Durante este año se han podido realizar diferentes sondeos en zonas afectadas por problemas de abstecimiento de agua como Mazaleón y Libros, y para 2026 se van a seguir haciendo en otras localidades, a lo que la institución dedicará un millón de euros. Atendiendo a los daños causados en el último año por grandes tormentas, el equipo de gobierno ha aumentado la partida dedicada a actuar para solventar estas situaciones a los 500.000 euros.

Como novedad desde el área de Agricultura y Ganadería, se ha dispuesto la firma de un convenio con Vinos Matarraña, para impulsar la Denominación de Origen de este producto. "Con este presupuesto demostramos que prioridad y ambición no están reñidas: invertimos en nuestros pueblos, garantizamos infraestructuras y reducimos deuda para dejar más recursos en manos de quienes gestionan el día a día de los vecinos", ha dicho la diputada provincial de Economía, Yolanda Sevilla.

Beatriz Martín ha explicado que valoran que los cambios en las ayudas a la natalidad están funcionando y se mantienen, recibiendo cada familia 600 euros. Se convocan este año ayudas para inversión en residencias. Por otra parte, se consolidan apuestas de trabajo novedosas, como las ayudas a la economía social. Continúan los programas de promoción de la salud mental, contra el acoso escolar, y el resto de actuaciones programadas desde el servicio de Igualdad y Bienestar social, donde se está haciendo un gran esfuerzo para ampliar su desarrollo en todo el territorio, intentando llegar a más municipios de la provincia.

Lo mismo trasladan de la tarea realizada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET), que no para de viajar de pueblo a pueblo de la provincia y crecer en actividades participativas. En este caso su dotación sube hasta casi 2.300.000. Se mantiene el apoyo a las bibliotecas, salas de lectura y adquisición de libros.

Para el Museo provincial se incorporan 2 millones del FITE 2025 para la ampliación que se quiere acometer, y continúan las exposiciones y campañas de excavaciones. Se asientan las actuaciones de descentralización en este caso, tras el convenio con la Fundación Germán López y Marian Sanz en Cretas.

Los multiservicios rurales siguen creciendo, y hay previsión de al menos un par más este año, y también hay ayudas a los autónomos y para el emprendimiento, por concurrencia competitiva. Como novedad, la DPT se va a incorporar como socia a AEMO, Asociación Española de Municipios del Olivo, formada por más de 130 municipios y diputaciones españolas ligadas a este cultivo, que quieren mantener viva esta cultura de vida y desarrollo rural.

SUBVENCIONES DE LA UE

Continúan varios programas subvencionados por la Unión Europea. Con 'RESPIRA' se apuesta por impulsar los olivares del Matarraña como motor de desarrollo para la zona.

'Start in Mountains' impulsa el emprendimiento en zonas de montaña y 'DarkSkyTour" promueve los cielos de Teruel como motor de desarrollo sostenible. Todos ellos tienen un carácter replicable en el resto del territorio de la provincia.

Desde Asistencia a municipios mantienen el servicio de la Oficina de la Energía y hay también una partida abierta poder acometer el proyecto de autoconsumo de la Diputación de Teruel.