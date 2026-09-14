Prisión provisional para un hombre por amenazas graves a su familia armado con un cuchillo y una lanza en Huesca - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, después de que se personara en el domicilio familiar en actitud muy agresiva y amenazante hacia sus familiares, portando además un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros y una lanza de madera. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional.

Los hechos se iniciaron, el pasado viernes, cuando el detenido acudió al domicilio familiar y comenzó a proferir graves amenazas de forma especialmente agresiva contra sus familiares, al tiempo que exhibía los objetos peligrosos que portaba.

Ante la violencia de su comportamiento y el temor de que pudiera acceder al interior, los moradores se encerraron en la vivienda para protegerse e impedir su entrada. Al no conseguir acceder por la puerta, el detenido trató de buscar otras vías de entrada a la vivienda a través de las zonas comunes del inmueble, generando un importante estado de ansiedad y temor entre los familiares, que permanecieron encerrados en el domicilio hasta la intervención policial.

A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba en un estado de gran agitación y mostraba una actitud violenta, por lo que los policías tuvieron que proceder a su reducción para garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.

MULTIREINCIDENTE

Una vez controlado, procedieron a su detención como autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, interviniendo los objetos peligrosos que portaba.

El arrestado es un delincuente multirreincidente que acumula 33 detenciones anteriores y que ha motivado numerosas intervenciones policiales.

En varias de estas actuaciones se ha constatado que portaba objetos potencialmente peligrosos, circunstancia que incrementaba el riesgo de sus comportamientos y de las intervenciones policiales.

Tras la finalización de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.