La producción industrial sube un 4,3% en septiembre en Aragón, 0,2 puntos menos que la media nacional

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 4,3% interanual el pasado mes de septiembre en Aragón, 0,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Aragón y encadena cinco meses de crecimiento.

El índice ha sido positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) con mayores incrementos, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice ha disminuido un 3,3% y en País Vasco con una reducción del 2,8%.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha subido un 3,3%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han subido en la región un 9,8% con un incremento del 19% en el caso de los duraderos y un 6,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han aumentado un 4,9%;, los bienes intermedios han anotado un 4,5% más y los de la energía, un 4,4% menos.

DATOS NACIONALES ---------------------

