Profesionales de Atención Primaria del sector de Teruel conocen el proyecto de radioterapia

Entro de Salud de Teruel Ensanche - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores de los 16 centros de salud del sector sanitario de Teruel y el Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) han participado esta semana en una reunión técnico-asistencial con la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón (UCMORA) que se ha centrado en los circuitos de atención y seguimiento de los pacientes que recibirán radioterapia en el Hospital Universitario Obispo Polanco.

Este encuentro forma parte del trabajo de coordinación entre Atención Primaria y la Unidad de Oncología Radioterápica para garantizar una adecuada atención y seguimiento de los pacientes candidatos a recibir radioterapia.

El objetivo es garantizar la coordinación entre el hospital y Atención Primaria antes, durante y después del tratamiento, facilitando la continuidad asistencial y el acompañamiento de los pacientes.

Durante la reunión, se han abordado los procedimientos asistenciales y los circuitos de derivación y seguimiento de pacientes, tanto en tratamientos oncológicos, como en pacientes con necesidades paliativas.

Asimismo, se ha acordado que cada centro de salud designe uno o dos profesionales referentes para facilitar la comunicación con la unidad de radioterapia y desarrollar progresivamente protocolos compartidos.

Esta iniciativa ha sido organizada por la UCMORA, junto con la Dirección de Atención Primaria y la Dirección de Enfermería del sector de Teruel.