La proximidad de las elecciones y la imprecisión, quejas de varios partidos de Aragón al plan de transición energética

Publicado 21/02/2019 10:40:07 CET

ZARAGOZA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los partidos representados en las Cortes de Aragón han exigido este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que concrete su Estrategia para una Transición Energética Justa, quejándose del interés del Ejecutivo central en presentarlo poco antes de las elecciones generales del 28 de abril y de las autonómicas y locales del 26 de mayo.

Para la parlamentaria del PP Dolores Serrat, iniciar la transición energética con el anuncio de un cierre --de la Central Térmica de Andorra-- "es empezar la casa por el tejado", además de que el plan "llega tarde" por la proximidad de las elecciones generales y sin que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que "lo hace poco creíble". Así, "hasta que no lo vea en ejecución no me creeré nada", ha zanjado.

El portavoz del PSOE Aragón, Javier Sada, se ha preguntado "qué letra tiene esa música que nos suena bien", pidiendo "prudencia", a la vez que "exigencia absoluta", apuntando que el primer convenio se firmará con la localidad de Andorra. Ha añadido que "al menos se ha presentado algo" porque durante la etapa de Gobierno del PP "se estuvo mirando para otro lado", sin dar "ni un solo paso".

Desde Podemos, Marta Prades ha afirmado que "este plan sigue tan vacío como el primero" y, de hecho, "no ofrece alternativas a corto plazo" que den "continuidad" a los puestos de trabajo y permitan a los empleados afectados continuar en su territorio.

"Nos decepciona mucho", ha lamentado Prades, quien ha criticado "particularmente" que Sánchez vaya a presentar, este jueves, estas medidas en una reunión con representantes de las comunidades autónomas afectadas en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, señalando al respecto la diputada de Podemos que Sánchez debe dar las explicaciones en las Cortes Generales porque "es el presidente de todos los españoles".

URGENTE

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha dicho que hay que "desmenuzar" las medidas fiscales y precisar la dotación presupuestaria, lo que es "urgente". Ha tildado de "electoralista" la presentación en el contexto electoral y ha animado a valorar propuestas como la elevación de aguas del río Ebro a Andorra. "Falta contenido para poder pronunciarnos", ha reconocido Aliaga, quien se ha preguntado "en qué plazo tendrá impacto cero" sobre el empleo la transición energética.

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez ha advertido de que "con las prisas -el Gobierno central-- está poniendo en riesgo muchos empleos, no solo en las cuencas mineras, sino también en la provincia de Zaragoza" porque "el sector del automóvil va a tener que tomar sus decisiones". Ha emplazado a "medir muy bien los tiempos" porque en caso contrario "las consecuencias pueden ser muy graves".

En representación de CHA, Gregorio Briz ha cuestionado "si el momento es el mejor" por la cercanía de las elecciones y la no aprobación de los PGE, aunque también ha considerado que "pase lo que pase hay que caminar por esta senda, es el camino", añadiendo que "la metodología es buena".

La portavoz de la Agrupación Parlamentaria de IU Aragón Patricia Luquin ha manifestado su "escepticismo" porque "necesitamos concreción, medidas urgentes" y no "un desiderátum", aunque "ojalá sea verdad y la gente que ha optado por vivir en las cuencas mineras pueda tener presente para tener futuro".