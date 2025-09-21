El PSOE acusa a Chueca de eludir su responsabilidad con el PTR de La Cartuja y le exige más control ambiental

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz ha acusado al Gobierno de Natalia Chueca de eludir cualquier responsabilidad sobre el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) y le ha reclamado más control sobre las licencias ambientales clasificadas.

Tras los últimos incendios registrados en el polígono situado en el barrio rural de La Cartuja, el último hace tan solo unos días, el socialista ha recriminado que, una vez más, el PP "eche balones fuera" hacia la DPZ y el Gobierno Central, y ha exigido al PP mayor control sobre las licencias ambientales clasificadas, que son las que regulan las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas de las empresas.

Ortiz ha recordado en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza celebrada esta semana la sucesión de incendios no intencionados registrados en el PTR y, aunque ha reconocido que ninguno de ellos es "achacable" al Gobierno municipal, le ha recriminado su "despreocupación" por los vecinos de La Cartuja.

Ha recordado que la Consejería de Participación, en concreto Alfonso Mendoza y Paloma Espinosa, sí llamó al alcalde de La Cartuja, José María Lasaosa, para hacer un trabajo "exclusivamente de empatización".

No obstante, Ortiz ha reprochado al PP su actitud y "falta de voluntad" para ayudar, al "ponerse la tirita antes que hacerse la herida y solo ofrecer al alcalde de La Cartuja que reclamase a la DPZ y al Gobierno de España".

Ortiz ha recriminado al Gobierno del PP que haya echado balones fuera sobre esta cuestión y lo ha considerado un "ejercicio de mala política". Ha hecho hincapié en que la Diputación Provincial de Zaragoza "ya hizo sus deberes" al reforzar el plan de mantenimiento de cunetas, que ha pasado de ser cada seis meses a ser mensual. Mientras, ha señalado el concejal socialista, la subdelegación en Zaragoza del Gobierno de España "ha aumentado la vigilancia del transporte por carretera en el acceso a este polígono a través de DGT y de Guardia Civil".

Ortiz ha censurado al Consejero de Economía que no haya mantenido ni una sola llamada con el alcalde del barrio rural ni que el Gobierno de Natalia Chueca haya asegurado tener al día todas las licencias ambientales clasificadas "para las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas de las empresas". De hecho, el edil socialista ha adelantado que va a registrar una petición para saber el número de las mismas.

Pero también se desconoce, ha criticado Ortiz, si el Ayuntamiento le ha instado al INAGA a que haga lo pertinente con las licencias ambientales integradas. "Y, sobre todo, si este Consistorio, en el marco de las relaciones institucionales con la DGA y con la afinidad que siempre dicen tener con sus compañeros en el Gobierno Autonómico, ha pedido una cuantificación de daños ambientales", ha concluido.