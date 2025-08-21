El PSOE acusa al Gobierno Azcón de "abandonar" a los mayores del medio rural con el cierre de hogares en fines de semana

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en las Cortes de Aragón Juana Teresa Guilleme ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de "abandonar" a los mayores del medio rural con el cierre en festivos y fines de semana de hogares de mayores como el de Ejea de los Caballeros.

"El Gobierno de Azcón desatiende a las personas mayores en el medio rural: este verano no sólo ha incumplido con un mandato parlamentario que aprobamos en las Cortes de Aragón, menos el PP, para que los hogares de mayores de Aragón abrieran los fines de semana y festivos en verano, sino que además falta a la verdad cuando en junio el propio Gobierno de Aragón dijo que estos hogares de personas mayores estarían activos en julio y agosto", ha criticado la parlamentaria del PSOE en rueda de prensa.

Así, ha asegurado que "el Gobierno de Aragón ha dejado a más de 4.000 personas mayores de Ejea sin atender al ordenar el cierre del Hogar de esta localidad, incluso tres días seguidos festivos como han sido del 15 al 17 de agosto".

"A pesar de la solicitud realizada por la Junta de los Mayores del Hogar de Mayores de Ejea de los Caballeros para poder abrir durante todos los fines de semana de julio y agosto, el Gobierno de Aragón dio la orden de cierre durante esos días de este Hogar y más de 4.000 personas se han quedado sin poder utilizar este recurso tan importante para la lucha contra la soledad no deseada y la pobreza energética", ha dicho la parlamentaria autonómica.

Ha recordado que, el 10 de junio, se aprobó en las Cortes de Aragón una iniciativa que apoyaron todos los grupos menos el PP para que estos recursos tan importantes y necesarios para las personas mayores del medio rural aragonés "pudieran abrir en verano, también los fines de semana de julio y agosto si previamente lo solicitaban".

"Y además de incumplirlo, el Gobierno de Aragón miente porque el propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales que gestiona estos centros publicó en julio que "los hogares de mayores seguirían abiertos en verano", tanto los de Huesca todos los fines de semana como los de Zaragoza y Teruel "que se iban a adaptar a la demanda", pero no ha sido así en municipios como Ejea, ha apuntado. "Una vez más el señor Azcón incumple con el mandato de ser el presidente de todas y todos los aragoneses", ha añadido.

"Tendrá que explicar por qué cierra centros como el de Ejea, que en el medio rural realizan una función fundamental, tanto para combatir la soledad de las personas mayores como para ofrecer a las mismas un cierto refugio climático que les permita sobrellevar las altas temperaturas que hemos tenido este verano y que afectan especialmente a las personas mayores", ha concluido.

En Aragón viven 75.000 mayores solos, 10.000 de estas personas de forma permanente. "En una gran ciudad hay más recursos y oportunidades para estos colectivos, pero en el medio rural no es así", ha dicho Guilleme.