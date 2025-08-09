El PSOE acusa al Gobierno Azcón de "maquillar" los datos de dependencia con prestaciones 'low cost'

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha criticado que el Gobierno de Azcón maquille los datos actuales de Dependencia con prestaciones 'low cost'.

"Venden mucho ruido y pocas nueces porque lo que vemos es que dedican más recursos a las prestaciones de bajo coste, como puede ser la teleasistencia y ayudas por cuidados familiares o vinculadas al servicio y, sin embargo, hay muy pocas ayudas para atención en residencias públicas", ha dicho Zamora.

Según los datos del XXV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en Aragón la atención residencial en 2024 ni siquiera alcanzó la tasa de reposición con respecto a 2023, y el ejercicio acabó incluso con 20 personas atendidas menos, "a pesar de la promesa de Azcón de hace un año de incrementar 200 nuevas plazas", que la diputada del PSOE ha preguntado "dónde están".

Asimismo, Zamora ha señalado que hay miles de personas en Aragón que esperan una plaza en una residencia pública y "lo que reciben es una ayuda económica insuficiente para pagar una plaza de residencia privada".

ARAGÓN, A LA COLA EN AYUDAS

Los datos ofrecidos por Pilimar Zamora sugieren además que "Aragón está entre las CCAA con menor cuantía de ayuda para el pago de una plaza de residencia".

Los aragoneses reciben entre 110 y 228 euros menos --dependiendo del grado de dependencia-- que la media de los españoles y, como ha dicho la diputada, "esto supone en muchos casos se condena a las familias con menos recursos a continuar atendiendo en sus domicilios a las personas dependientes y sin los apoyos necesarios hasta que puedan obtener una plaza pública que puede tardar varios años".

Pilimar Zamora ha lamentado que "la inversión del Gobierno de Aragón en materia de dependencia es insuficiente".

Aragón es la segunda Comunidad Autónoma que menos invierte por persona dependiente atendida y por año --7.175 euros por persona y año, 1.417 euros menos que la media de España, un 16,5% menos-- y es la quinta Comunidad Autónoma que menos financiación aporta a la Dependencia, un 65,5% --7,4 puntos menos que la media de las comunidades autónomas en 2024--, según los datos aportados por los socialistas.

"Y todo ello pese a que en 2024, Aragón recibió del Gobierno de España más de 110 millones de euros, una aportación histórica que triplica lo recibido en el último año del gobierno del PP de Rajoy", ha concluido.

Zamora ha afeado también el "triunfalismo" de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, al referirse a los datos de dependencia porque si ha llegado a ellos es por "la inercia y actuación de gobiernos anteriores del PSOE así como por cómo maquillan esas prestaciones".