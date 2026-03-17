El PSOE acusa de "incoherencia" al PP por mantener la "parálisis" en Aragón mientras reclama medidas para rebajar el IVA

El diputado autonómico del PSOE Darío Villagrasa. - PSOE CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha criticado la incoherencia del PP, que "tiene en parálisis a Aragón viene ahora a hablar del IVA y de los carburantes".

El mismo Partido Popular, ha continuado Villagrasa, "que hace política de tierra quemada y que mira únicamente a Madrid para exigir de una manera egoísta" y también el mismo que "vota una y otra vez en contra de todos los decretos y de todas las medidas para proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas que el Gobierno de España lleva al Parlamento".

En una rueda de prensa este martes en respuesta a la 'popular' Ana Marín, quien ha reclamado la reducción temporal del IVA de los carburantes del 21 al 10%, el diputado autonómico ha recordado que "la mitad de la recaudación --de este gravamen-- se cede a las comunidades autónomas y más de la mitad del impuesto de los hidrocarburos también acaba redundando en los presupuestos autonómicos".

Ante esta situación, se ha preguntado Villagrasa "¿Qué va a hacer Jorge Azcón y el Partido Popular con ese aumento de la recaudación? ¿Van a hacer algo, o van a seguir militando en la incoherencia y exigiendo una y otra vez al Gobierno de España soluciones frente a la capacidad de acción que ellos pueden tener en la comunidad autónoma?".

Villagrasa ha presentado las 15 preguntas que el PSOE ha registrado en las Cortes de Aragón para preguntar al Gobierno de Aragón "qué medidas va a tomar para hacer frente a los efectos de la guerra, teniendo como el mismo Azcón dice el mayor presupuesto autonómico de la historia".

PARÁLISIS

Frente a la parálisis a la que Azcón ha llevado a Aragón, Darío Villagrasa ha incidido en que el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez "ya ha anunciado un Consejo de Ministros Extraordinario para implementar un conjunto de medidas muy importantes para estar cerca de las familias, de los trabajadores y de las empresas en una situación de extraordinaria dificultad como consecuencia de la situación internacional".

"Ese mismo Partido Popular que hoy preside el Gobierno de Aragón y que cuenta con el presupuesto más alto de la historia no está a la altura de los aragoneses. Los socialistas, que somos la alternativa, lo que pedimos son medidas, lo que pedimos son políticas y lo que pedimos es que actúen a la mayor celeridad posible", ha asegurado el diputado del PSOE.

15 CUESTIONES

Los socialistas preguntan sobre 15 cuestiones en concreto, como por ejemplo si el Gobierno de Aragón dispone de un estudio para cuantificar el aumento de la recaudación como consecuencia del aumento de los precios, si va a impulsar algún plan o ayuda concreta o si va a citar al diálogo social para trabajar de manera consensuada, entre otras cuestiones.

"Somos la alternativa y vamos a ejercer la oposición con responsabilidad", ha concluido Darío Villagrasa.