El PSOE apremia a PP-Cs a negociar el pacto convenio para garantizar servicios y la dignidad de trabajadores

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha anunciado que defenderá una moción en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en la que exige al Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, retomar las negociaciones con los representantes de la plantilla municipal para negociar el pacto convenio y antes de que termine el mandato.

Ha recordado que siempre se ha negociado y se ha llegado a un entendimiento con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Zaragoza al alcanzar acuerdos extrapolables a otras administraciones para garantizar los servicios público y que los trabajadores tenga esa "dignidad que merecen".

En rueda de prensa, Ranera ha contado que el pacto convenio es de 2016-2019, se paraliza en 2020 por la pandemia y "sigue igual" para criticar que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón en ese tour de fotos durante el confinamiento también se fotografió con los servicios esenciales que eran los funcionarios del Ayuntamiento, "pero solo para eso, cuando son personas comprometidas con su servicio y su ciudad".

A su parecer, es "urgente" ponerse a negociar este pacto convenio, pero Azcón "no cree en el servicio público, es un problema de la derecha, no les interesa negociar, no creen en la cultura democrática solo en imponer y hay desprecio a los representantes sindicales que representan a más de 4.000 trabajadores", ha expuesto.

Ranera ha calificado de "autoritaria" la actitud del concejal delegado de Personal, Alfonso Mendoza, lo que "revela que no cree en los servicios públicos porque es un proyecto ideológico de la derecha que quiere estrangular los servicios públicos para externalizar los servicios básicos en empresas".

La portavoz del PSOE ha exigido que este Gobierno PP-Cs a la mayor brevedad posible, se ponga a negociar el pacto convenio y "garantice esa dignidad a los funcionarios para que ellos, a su vez, garanticen los servicios públicos".

PETICIONES

Entre las peticiones de las secciones sindicales a negociar en el futuro pacto convenio figuran ayudas sanitarias, teletrabajo, planes de igualdad y adaptar las leyes de ámbito nacional.

El representante de la sección sindical de UGT, David Lorenzo, ha comentado que hay aspectos que no se han abordado desde el 2019, pero lo más importante es el "interés de negociar" y ha incidido en regular el teletrabajo porque se ha demostrado que en la pandemia se pudo hacer.

Otros aspectos que quieren debatir en el nuevo pacto convenio es la promoción interna y la movilidad del personal funcionario; aplicar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que "ya ha superado al pacto convenio"; recuperar derechos perdidos como días de asuntos propios, permisos o licencias, ha enumerado.

Asimismo, Lorenzo ha asegurado que falta personal en todos los servicios y lo ha atribuido a una "amortización de la plantilla lo que supone una merma de algunos servicios" especialmente en los de atención al público, como centros sociales, colegios o en el servicio de vialidad y aguas que "tienen que doblar turno".