El PSOE Aragón urge a Azcón a enviar el borrador de presupuestos para apoyarlos si incluye sus propuestas

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha anunciado este jueves que votará a favor del techo de gasto y de los presupuestos autonómicos de 2026 si reciben el borrador de las cuentas y comprueban que los cinco puntos planteados este miércoles por la líder regional, Pilar Alegría, están incluidos, aunque ha considerado que el presidente Jorge Azcón "no quiere aprobar presupuestos" y quiere ir a elecciones como parte de una estrategia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Si el Gobierno nos envía el borrador de presupuestos y, como nos dijo ayer el señor Azcón en la reunión, las cinco propuestas están recogidas, este mismo fin de semana podríamos comunicarle que contará con el apoyo del Grupo Socialista", ha asegurado en rueda de prensa Sabés.

"Si --Azcón-- quiere tener presupuestos, tendrá presupuestos", ha remarcado, pero ha añadido que, si no envía el borrador, "lo que quiere decir es que su estrategia desde el primer día era convocar elecciones".

Esas cinco propuestas de mínimos planteadas por Alegría al presidente aragonés consisten en la construcción de vivienda pública "sin especulación", inversiones en sanidad pública en todo el territorio, gratuidad de la educación de 0 a 3 años, aumentar plazas públicas en residencias de mayores y la ampliación de la línea 1 de tranvía de Zaragoza y puesta en marcha de la línea 2.

El portavoz socialista ha señalado que Azcón les dijo en la reunión que esos cinco puntos "estaban incluidos, incluso más allá" en las cuentas, por lo que si no tiene presupuestos "es porque no quiere".

"Lo tiene fácil: nos envía completo el borrador de presupuestos y, si es así, el Partido Socialista comunicará inmediatamente, una vez analizado ese borrador, que votará a favor de los presupuestos de la Comunidad Autónoma", ha insistido.

UNA "MANIOBRA POLÍTICA" DE AZCÓN Y FEIJÓO

No obstante, ha opinado que es "una maniobra política" por el interés personal de Azcón, del PP y de Alberto Núñez Feijóo, "que parece que ha ido programando y ha ido escalando unas elecciones autonómicas en diferentes territorios para ver si puede desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez", lo que demuestra que a Azcón "los intereses de los aragoneses le importan poco o nada, más bien nada".

En sus palabras, le importan sólo "algunos aragoneses, para los que trabaja siempre", pero no "la gran mayoría" que ve cómo les dan cita en el centro de salud "para dentro de 15 días". "Eso no les importa nada porque los suyos se van a la privada", ha aseverado.

Sabés ha apuntado que entiende que el presidente se reúna este viernes con Vox, que es su socio "natural" y "con el que está cómodo", pero ha reiterado que está a disposición de aportar los votos del PSOE si no llegan a un acuerdo.

En todo caso, ha considerado que Azcón "no quiere aprobar presupuestos" y que el 'Power Point' presentado el pasado viernes con las líneas generales de las cuentas fue "el inicio de su campaña electoral".

En ese caso, Azcón deberá explicar a los aragoneses los casi 3 millones de euros que va a costar el "capricho" de convocar elecciones anticipadas porque "la excusa de que no hay presupuesto no existe".

LOS MILITANTES DEL PSOE LO ENTIENDEN

Sobre la opinión de los militantes a que el PSOE ofrezca sus votos al PP, Sabés ha aseverado que llevan escuchando a "mucha gente" durante semanas y que, en general, entienden que la situación es "excepcional" y que se abre una oportunidad de "tener un presupuesto sin que Vox esté manoseando ese presupuesto".

Ha afirmado también que le han trasladado agradecimientos por demostrar que los socialistas pueden llegar a acuerdos, incluso con aquellos con los que comparten "muy pocas cosas" desde el punto de vista ideológico, en referencia al PP.

Además, ha subrayado que llegar a este acuerdo no quiere decir que no hagan oposición porque "los presupuestos son del señor Azcón" y el PSOE sólo marca "unas líneas".

ACLARACIÓN SOBRE CONTACTOS CON VOX

Por otro lado, ha afeado a Azcón por revelar que Vox llama al PSOE "para ponerse de acuerdo en votar en contra de los decretos del PP" y ha recordado que todos los coordinadores de grupo en las Cortes de Aragón, "sin distinción", se llaman entre ellos para hablar de votaciones o intervenciones, y que incluso los consejeros del PP llaman al Grupo Socialista de cara a la convalidación de decretos, dado que están en minoría.

"Eso es lo que le dije ayer, que si hubiéramos querido jugar con Vox o con cualquier otro grupo parlamentario que sumáramos, hubiéramos podido hacer esa oposición", ha agregado, asegurando que el presidente autonómico "ha interpretado eso como le ha interesado".

"Entiendo que le ha interesado darle una patada al Partido Socialista, pero a quien se la daba realmente era a su socio natural, con quien va a competir por ese espacio de la ultraderecha", ha concluido.