El PSOE atribuye a Azcón "el mérito de generar el mayor periodo de inestabilidad" de Aragón en su primer año de gobierno

ZARAGOZA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha atribuido al equipo de gobierno del presidente autonómico Jorge Azcón "el mérito de generar el mayor periodo de inestabilidad" de la comunidad autónoma en su primer año al frente.

Pérez ha asegurado este lunes, en una rueda de prensa, tras un acto en el que Azcón ha hecho balance de su primer año al frente del Gobierno de Aragón que "no puede ser más pobre" y lo ha calificado de "lienzo en blanco" y "fracasado", puesto que en sus primeros años ha reorganizado el 40 por ciento del Ejecutivo. De Azcón ha afirmado que "está más pendiente de la política nacional que de Aragón".

Se ha referido al incumplimiento de las numerosas promesas, tanto en la oposición como en once meses de gobierno, y duda que el presidente "sea de fiar, porque hace suya la agenda reaccionaria de estos once meses gobernando junto a VOX".

"Hoy puede salir con toda la solemnidad que quiera, incluso con fanfarria, pero la realidad es que el balance es un lienzo en blanco. El único balance real es que el primer año de gobierno lo hizo el señor Azcón el pasado doce de julio cuando provocó una crisis de gobierno que supuso el cambio del 40 por ciento del mismo y que niega el presidente", ha recordado Mayte Pérez.

Además, la portavoz socialista se ha preguntado entonces "por qué cesó a la consejera de Educación --Claudia Pérez Forniés--, por qué cesó al consejero de Agricultura, por qué cesó a la consejera de Presidencia --Tomasa Hernández-- y por qué le abandonaron tras once meses de formar su gobierno su socio VOX".

"Esto sí que no tiene precedentes y en eso sí que le voy a dar la razón", ha añadido porque a juicio de Pérez, "no ha respondido a esto ni cuando se produjo la crisis ni en su balance y, lejos de la propaganda propia y pagada de los actos y alardes varios, la realidad es tozuda".

GOBIERNO EN SOLITARIO

Tras constituir su gobierno de coalición y pasar a gobernar en soledad sin la mayoría parlamentaria necesaria que garantice la gobernabilidad "sin sobresaltos".

Por contra, ha afirmado, "Azcón sí tiene el mérito de ser el "alumno aventajado de Feijóo en la oposición al Gobierno de España, ya que ha creído que le renta más seguir en su papel de agitador, donde está más cómodo, que rendir cuentas y gestionar como presidente de Aragón, donde hay que trabajar, ser audaz y tener talante".

"Al presidente aragonés le gusta más Madrid que la gestión en Aragón y así se vio con su apoyo a la votación para perder casi 300 millones que podría recibir Aragón en sus presupuestos al no votar a favor de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública", ha expuesto.

Por otro lado, ha asegurado que Azcón tiene el "honroso honor" de incumplir todas sus promesas. Ha recordado que prometió estabilidad con un gobierno en coalición que ha fracasado en once meses; prometió mejorar la sanidad, las ayudas a agricultores, a los autónomos.

"Mucho hemos hablado ya de ello, pero no es real porque lo digamos nosotros, sino por que los usuarios tardan más en ser atendidos, sufren más cierres de centros de salud, el aumento del 10 por ciento de las listas de espera quirúrgicas desde que es presidente aunque él haga trampas con las cifras y se refiera solo a la evolución desde enero", ha añadido Pérez.

AUTÓNOMOS

Pérez ha aludido a los autónomos, "que hace seis meses que esperan que se cumpla la promesa de la cuota cero y sigue siendo un anuncio, pero lo que no es un anuncio y sí es real es la pérdida de 4.800 autónomos según la última encuesta de población activa", ha lamentado.

Otra de las críticas ha girado en torno a la afirmación de eficiencia y austeridad del presidente, pues la portavoz socialista ha garantizado que es el Gobierno "más caro", ya que cuentan con seis directores generales más que el último gobierno de Lambán.

Con respecto a la cuantía, precisamente con uno de los presupuestos más altos, hay más recortes sociales, "porque es su modelo y ejemplo de ello es que empezaremos el curso con 500 profesores menos", ha insistido Mayte Pérez.

"CONCENTRADO Y ABSOLUTISTA"

Por último, para los socialistas "no ha habido un gobierno más concentrado y absolutista", donde toda la gestión reside en Azcón y tres consejeros más. En el Parlamento, "donde prometió diálogo y debate, lo cierto es que es manejado por el líder del PP, ya no tanto por el presidente del gobierno".

En cuanto a la credibilidad de Azcón, ha declarado: "Quien cree que no es de fiar, tanto por incumplir sistemáticamente sus compromisos y mentir a sabiendas, como se comprobó el día que dijo que cesaba a petición propia al consejero de agricultura".

"Hoy, Azcón ha reconocido que los proyectos más ambiciosos y con carácter transformador son los centros de datos que se encontró aunque no quiere reconocerlo. No voy a insistir, me parece ridículo, que tenga que sacar el documento del traspaso de poderes para dejarlo en evidencia. Pero no le vamos a permitir que haga una apropiación indebida de los proyectos que encontró al llegar al Gobierno", ha expuesto.

Tras ello, ha mencionado la cifra de inversión de 20.000, 24.000 o 27.000 millones, una cuantía "que crece de un día para otro. Ese es el rigor", ha ironizado la portavoz socialista.