PSOE, Cambiar y VOX tumban el presupuesto de la Comarca del Somontano en una "insólita pinza", según el PP

BARBASTRO (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

La Comarca del Somontano de Barbastro no ha conseguido sacar adelante sus presupuestos de 2025, después de que PSOE, En Común Cambiar y VOX votaran en contra en una "insólita pinza", según ha manifestado el presidente de la institución, el 'popular' Saúl Pérez.

El presidente comarcal ha asegurado que este "bloqueo" pone en peligro inversiones procedentes de fondos europeos por valor de 588.000 euros que, de haberse aprobado las cuentas, estarían disponibles en 2025 para desarrollar actuaciones de rehabilitación de elementos patrimoniales en 14 municipios del Somontano, además de proyectos de promoción turística.

Pérez ha insistido también que todas estas actuaciones tienen, además, una fecha tope de ejecución. "Nuestro proyecto de presupuestos es de carácter técnico, no político. Por eso, el 92% de los 7,42 millones de euros que se contemplan es gasto corriente y la inversión procede exclusivamente de Fondos Europeos".

"Hablamos de catorce actuaciones de rehabilitación de elementos patrimoniales amparadas por una partida de inversiones que harán que nuestros municipios sean todavía más atractivos turísticamente y, justo a eso es a lo que hoy han dicho 'no' el PSOE, Vox y también En Común Cambiar. Todas estas actuaciones deben ejecutarse durante 2025 y, ahora, con el retraso que implica esta no aprobación, corremos riesgo cierto de que alguna de esas actuaciones previstas no se pueda completar y se pierda el dinero", ha añadido.

En palabras de Saúl Pérez, esta "insólita decisión" complica las cosas a todos los ayuntamientos de la Comarca, "independientemente de a qué partido pertenezca su alcalde". Asimismo, compromete también el proyecto Guara Somontano Incógnito, que prevé 52.730 euros de inversión para señalización y digitalización turística.

"La realidad es esa y, aquí llegados, hay que buscar soluciones", ha afirmado Pérez, quien ha emplazado al resto de grupos políticos a "reflexionar durante estas Navidades" y sentarse de nuevo en enero para "encontrar la manera de dar luz verde a las cuentas" porque lo que deben hacer es "poner por delante el interés de los ciudadanos".

Ha remarcado que las consecuencias de no aprobar los presupuestos perjudican incluso a los usuarios y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, ya que en el proyecto figura una partida que, cuando las cuentas salgan adelante, permitirá la promoción interna de las auxiliares del grupo de Agrupación Profesional al Grupo C2.

"Con ello, se atiende una demanda de años que permitirá a los profesionales que prestan el servicio disfrutar de mejores condiciones y estabilidad, con lo que la atención será todavía mejor. Lo más grave es que, menos acerca del Proyecto de Presupuestos, se ha debatido de casi todo en el Pleno Comarcal, y eso evidencia que algo no funciona, porque las comarcas, más que espacio de debate político, son entes gestores pensados para prestar servicios a los municipios y sus ciudadanos", ha lamentado.

Saúl Pérez ha concluido diciendo que "la oposición ha querido ser protagonista, pero han elegido serlo de la peor manera: creando un problema a los ayuntamientos de la Comarca y a sus vecinos, porque ahora tendremos todos menos tiempo para completar los proyectos que necesitan nuestros pueblos y en los que podemos ayudarles".