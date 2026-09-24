El PSOE celebra "otra reculada" de Chueca ante la profesionalización del Conservatorio Municipal

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán. - PSOE AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha celebrado "otra reculada" de la alcaldesa, Natalia Chueca, al anunciar la profesionalización del Conservatorio Municipal tras años de rechazo de la propuesta socialista.

Cerdán ha incidido en que los socialistas han reclamado durante este mandato la transformación a la que "el PP se negaba", hasta el anuncio de la alcaldesa durante el pasado Debate del Estado de la ciudad en el mes de julio.

En ese sentido, el PSOE ha celebrado que Chueca "aparque, de una vez, su soberbia para copiar propuestas socialistas que benefician a la ciudadanía".

Eva Cerdán ha recordado que el Ayuntamiento dispone desde 2020 de un informe sobre la viabilidad de esta transformación, que el PSOE la ha planteado formalmente desde 2023. "Nos alegra que el Partido Popular recule y que finalmente haga caso a una propuesta positiva para la educación musical y para la ciudad".

APORTAR IDEAS

Además, Cerdán ha comentado que no es la primera vez que el equipo municipal rechaza propuestas planteadas por el PSOE para después terminar haciéndolas suyas.

Se ha referido a la propuesta de un Volveremos específico para los comercios afectados por las obras en la vía pública. "No podrán seguir diciendo que el PSOE no aporta ideas o que pone palos en las ruedas. Aportamos muchas propuestas y, por lo visto, son buenas, porque el Gobierno de Chueca termina aceptándolas e incluso presentándolas como propias", ha manifestado.

Eva Cerdán también ha defendido la necesidad de compatibilizar la implantación de las enseñanzas profesionales con el mantenimiento de las plazas elementales, evitando que la transformación limite el acceso de estudiantes que quieren iniciarse en la música.

Los beneficios de estudiar música desde los niveles elementales son de sobra conocidos, ha apuntado añadiendo que la profesionalización "no puede servir de excusa para reducir oportunidades", sino que debe ampliar la oferta educativa y permitir que el alumnado pueda continuar su formación sin tener que abandonar el Conservatorio Municipal, ha concluido Cerdán.