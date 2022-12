El PSOE condiciona apoyar el estadio a construir una residencia comunitaria y Urbanismo lo desliga de Romareda

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha condicionado el apoyo al nuevo campo de fútbol a la construcción de una residencia comunitaria intergeneracional en algún distrito de la ciudad y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que esta propuesta 'ex novo' se desligue de los suelos sobrantes de 22.000 metros cuadrados de uso terciario de la Romareda porque su valor ya está comprometido con otros proyectos, como son la regeneración del río Huerva, y la ciudad del Deporte, adquiridos con VOX y Podemos, respectivamente.

De los 42.500 metros cuadrados de uso terciario recogidos desde 2005 en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) y que proceden de un torre de hasta 14 plantas de altura que no se edificará en la Romareda. Del total, 20.000 metros se destinará al nuevo estadio y el resto, 22.500 metros cuadrados sobrantes, se pueden ubicar en otro punto de la ciudad, que todavía no está decidido, y sobre los que el PSOE pide construir la residencia de 'co housing' en una emplazamiento que no ha concretado.

Precisamente, el pasado pleno municipal se aprobaba --con los votos a favor del PP-Cs y VOX, la abstención de Podemos y ZeC, y el único en voto en contra del PSOE--, la modificación del PGOU en la que se dota al nuevo estadio de La Romareda de 20.500 de los 42.000 metros cuadrados de uso terciario y el resto se ubicarán en otra parte de la ciudad.

Tras esta aprobación se inicia un periodo de alegaciones que concluye este viernes y la previsión es aprobar de forma definitiva esta modificación del PGOU en enero. Hasta entonces, el PSOE ha asegurado que dará a conocer el proyecto de residencia intergeneracional comunitaria porque en este espacio de tiempo también se sabrá la valoración de los suelos y el dinero que se incorporará a la pastilla del campo de fútbol.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, y el concejal socialista, Horacio Royo, se han reunido con Víctor Serrano para hablar del proyecto del nuevo estadio de fútbol de La Romareda.

A la salida de la reunión Ranera ha reiterado que "Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol y tendrá el mejor campo de fútbol para un equipo de primera que es el objetivo del club", pero ha condicionado el apoyo a que sea un proyecto de "interés general", a la construcción de dicha residencia y conocer el proyecto de viabilidad económico financiero del nuevo campo antes de sacarlo a licitación. Esta última exigencia se basa en que es una potestad del Gobierno de la ciudad, que no pasa por pleno, y el PSOE quiere la "máxima transparencia" para saber a qué fórmula se recurrirá si será una concesión o un derecho de superficie, entre otras.

MEDIADOR

En rueda de prensa, Ranera ha subrayado la "buena disposición" en llegar a un acuerdo y ha precisado que las dudas del PSOE quedarán resueltas cuando se conozca la valoración de los suelos y "se vea que el campo de fútbol no cuesta dinero al Ayuntamiento excepto el suelo municipal que es patrimonio de los zaragozanos".

Ha incidido en que antes de dar a conocer el sentido del voto del PSOE a la aprobación definitiva de la modificación del PGOU tiene que saber la valoración de los suelos y el proyecto de viabilidad.

La portavoz del PSOE ha recalcado estar "muy satisfecha de la reunión" porque "habrá campo de fútbol", al argumentar que el consejero municipal de Urbanismo y el Club del Real Zaragoza "entienden la importancia de que este proyecto de ciudad parte del consenso". Ha abundado más al subrayar: "Víctor Serrano no es Jorge Azcón, ni tienen los mismo intereses y estamos convencidos de que se llegará a puntos de encuentro por el interés general".

Asimismo, ha reconocido el papel de mediador ejercido por el coordinador de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, en este asunto para llegar a puntos de encuentro. "Seguimos negociado --ha remachado-- y se está en ese marco de negociación". Esta intermediación del líder de Cs en Aragón surge tras postularse como intermediario entre el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a propósito de este proyecto.

"CAMBIO DE POSICIÓN DEL PSOE"

Seguidamente, ha comparecido en rueda de prensa Víctor Serrano, quien ha trasladado su alegría "por el tono" de la reunión que ha supuesto dar un "buen paso" en el consenso que persigue sobre este proyecto, si bien ha reconocido que "no es un paso definitivo" para que el PSOE cambie el sentido negativo de su voto.

Sobre los tres condicionantes del PSOE, Víctor Serrano ha vuelto a decir que la valoración de los suelos de la Romareda se sabrá de forma certera cuando haya un informe y ha puntualizado que los 22.000 metros cuadrados de suelo "inmaterial" que los socialistas plantean incorporar a la residencia comunitaria en algún punto de la ciudad no podrán ser para vivienda porque la legislación aragonesa lo prohíbe, pero si para residencia ya sea de estudiantes o en este caso intergeneracional.

Ha pedido a los socialista que concreten ese proyecto de residencia comunitaria para poder estudiarlo, pero ha insistido en que "no se hará nada que peligre los pactos alcanzados con otros grupos" en referencia a la regeneración del río Huerva, y la ciudad del Deporte, adquiridos con VOX y Podemos, respectivamente.

"El Gobierno de Zaragoza --ha enfatizado-- no hará nada que no sea cumplir sus acuerdos y el proyecto del PSOE tendrá que ser fuera de esos 22.000 metros cuadrados sobrantes". De forma gráfica ha dicho: "No voy a desvestir un santo para vestir a otro".

Sobre la otra exigencia del PSOE de conocer el proyecto de viabilidad económico financiero ha comentado que se sabrá cuando se vaya a licitar el proyecto del nuevo estadio.

A su parecer, esta petición del PSOE revela que hay un "cambio de posición" por lo que les ha pedido que si hay ganas de sumarse al acuerdo "se intente cambiar el sentido del voto en la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y que, al menos, sea de abstención" frente al voto en contra anterior.

NO COSTARÁ DINERO

Víctor Serrano ha comentado que un hecho diferencial en este proyecto es que hay un tercero interesado en hacer el campo de fútbol y "no costaría dinero a los zaragozanos, sino que el Ayuntamiento pondría suelo en beneficio de toda la ciudad".

Sobre la intermediación del coordinador de Cs en este asunto ha manifestado que el Ayuntamiento de Zaragoza "no necesita tutelas" y ha apostillado que no les gusta que las Cortes de Aragón, que no tienen tanto conocimiento de este asunto, marquen el ritmo al Ayuntamiento de Zaragoza.

Finalmente, ha señalado que la Real Federación Española de Fútbol retomará en enero de 2023 los trabajos de elección de ciudades que serán sede del Mundial de Fútbol de 2030 al que España y Portugal en una candidatura conjunta aspiran a celebrar. "Tenemos que ser sede del Mundial porque quedarnos fuera no lo entendería nadie".