El PSOE considera que los presupuestos de Fraga para 2025 "no atienden a las necesidades reales de los vecinos"

FRAGA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Fraga considera que los presupuestos de 2025 "no atienden a las necesidades reales de los vecinos" y por ello no han contado con su respaldo en una votación en la que también han criticado las "formas" del equipo de gobierno, al que acusan de no contar con el resto de la corporación ni abrir las cuentas a la participación ciudadana.

La concejal socialista Sonia Labrador afea las cuentas aprobadas por "continuistas, estrechas y poco ambiciosas", además de censurar que el equipo de gobierno no haya contado con el resto de la corporación ni con la participación ciudadana.

"Nos los presentaron una semana antes del Pleno y ni siquiera nos dieron posibilidad alguna de participar. Tanto diálogo y humildad, tanto 'entre todos', todo mentira", ha lamentado Labrador.

En cuanto al contenido, la socialista también muestra su disconformidad: "Venden humo, no incluyen dotaciones para los barrios, ni Plan Director para el Casco histórico, tampoco nada en lo referente a crear más suelo industrial. Los únicos proyectos que plantean son heredados del mandato anterior y no se han esforzado ni en escuchar a los fragatinos", sintetiza Labrador.

En su análisis del documento para el próximo año, la concejal socialista critica que solo incluye "proyectos heredados del mandato anterior" y echa en falta que el Ayuntamiento haya mostrado interés en poner poner soluciones al problema de la inundabilidad.

"Lo que pasó en Valencia puede ocurrir en Fraga en cualquier momento. Nos podrán tachar de obsesivos, pero lo que estamos es preocupados. Sin las actuaciones de muros de protección y recrecimiento de motas, el barrio de las afueras queda totalmente desprotegido y es precisamente allí donde se concentra la mayor parte de actividad económica, social y cultural de la ciudad", ha advertido.