El PSOE cree que la atención a víctimas de violencia machista "se debe garantizar" desde los servicios públicos

Archivo - La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha opinado sobre la atención a mujeres víctimas de violencia machista en parroquias de la ciudad que esta prestación "se debe garantizar desde servicios públicos" al argumentar que son los "auténticos garantes de la igualdad de derechos".

De esta forma, Ranera ha respondido al acuerdo firmado entre la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escriban, para impulsar la iniciativa 'Parroquias seguras', que se ofrecerá de forma inicial en cinco iglesias de otros tantos distritos de la ciudad.

"La lucha contra la violencia machista --ha expuesto Ranera-- debe ser una prioridad. Debemos combatir con todas nuestras fuerzas contra el hecho de que a la mujer se le mate por el mero hecho de ser mujer".

A su parecer, en Zaragoza, "lamentablemente, se han dado pasos atrás en esta lucha con la entrada de la ultraderecha en el Ayuntamiento y las cesiones del PP". Al respecto, ha recordado que Chueca "cedió" ante los postulados de Vox para cambiar los Puntos Violeta por Espacios Seguros y en siete años "no se ha aprobado ni una declaración institucional contra la violencia machista".

Cualquier medida que tenga como único fin combatir la violencia machista siempre "será bienvenida", ha asegurado Ranera porque todo es poco para acabar con esta lacra social. Si bien, ha considerado que la atención a las mujeres víctimas de violencia machista debe garantizarse de forma prioritaria y llegar a toda la ciudadanía desde los servicios públicos, los auténticos garantes de la igualdad de derechos, ha abundado.

Para Ranera, luchar contra esta violencia exige recursos suficientes, personal especializado y una red pública sólida centrada también en los derechos de las mujeres.

Por eso, ha lamentado que Natalia Chueca "todavía no ha contestado" al requerimiento de Delegación del Gobierno en Aragón para dar de alta a los usuarios/as de Policía Local que van a trabajar en el sistema Viogén. "Luchar contra la violencia machista requiere de consensos, unidad y también de recursos", ha concluido.