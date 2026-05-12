Andalucía pide al Estado que reclame a Bruselas una vigilancia "eficaz" de las importaciones de alimentos

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, en una atención a medios. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que traslade a la Comisión Europea la necesidad de establecer sistemas "eficaces" de vigilancia de los mercados agrarios. El objetivo que busca el Gobierno andaluz con esta petición es que el sector pueda contar con herramientas que permitan "identificar de forma ágil las perturbaciones" de mercado provocadas, bien por la entrada masiva de producciones de países terceros; o bien por los bajos precios de las importaciones.

En la carta enviada al ministro Luis Planas, de la que da cuenta la Junta en una nota, Ramón Fernández-Pacheco ha reclamado también a la Administración central que interceda en favor del sector agroalimentario pidiendo la aplicación de la normativa europea y, por tanto, la activación de las cláusulas de salvaguardia necesarias para mitigar situaciones de distorsión del mercado. Esta medida respondería a la necesidad de ofrecer protección a los productores de la Unión Europea (UE) ante contextos que ponen en riesgo la viabilidad y el futuro de las explotaciones agrarias y agroindustrias del territorio comunitario en general, y de España y Andalucía en particular.

Estas situaciones, como ha lamentado el consejero andaluz, podrían incluso afectar a la supervivencia de determinados sectores agrarios que se ven especialmente afectados por la cantidad y el precio de las importaciones de terceros países y que podrían verse abocados a su "desmantelamiento progresivo". Al respecto, Fernández-Pacheco ha explicado que el fin de estas actividades afectaría en gran medida a las zonas rurales, donde se concentran mayoritariamente las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias; y también tendría repercusiones negativas sobre la soberanía alimentaria de la Unión Europea.

El consejero ha trasladado también al ministro su preocupación por la "delicada situación" que enfrentan numerosos agricultores y ganaderos de Andalucía. Estos profesionales temen que los precios de sus producciones sufran "fuertes bajadas" ante la entrada en el mercado europeo de grandes cantidades de alimentos procedentes de terceros países cuyos costes y exigencias ambientales, sanitarias y sociales son diferentes a los que enfrentan el campo y la agroindustria de Europa.

En cuanto a los sectores más afectados actualmente por esta situación, Ramón Fernández-Pacheco ha puesto el foco sobre la producción de arroz, cítricos, cereales, tomate, miel o frutos secos; y ha tomado a la remolacha como ejemplo de actuación por parte de la administración activando cláusulas de salvaguardia cuando existen razones técnicas y voluntad política. Al respecto, ha valorado que los estados miembros de la UE hayan dado el visto bueno el pasado mes de abril a la propuesta de suspensión por un año del uso del perfeccionamiento activo para los casos de azúcar de caña importada en bruto destinada a refinarse en azúcar blanco.

El consejero ha recordado en su carta al ministro que el precio de la azúcar blanco ha sufrido una bajada en el mercado europeo en los últimos tiempos que en diciembre de 2025 se plasmaba, concretamente, en una reducción del 28% respecto a finales del año anterior. Además, este sector ha estado viéndose afectado también por el incremento de las importaciones que en los dos primeros meses de la campaña 2025- 2026 han aumentado un 75% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Actualmente, la Unión Europea tiene acuerdos bilaterales con 85 países a los que se podrían sumar otros convenios comerciales adicionales que están actualmente pendientes de ratificación para entrar en vigor. Esta relación internacional ofrece oportunidades a un sector agroalimentario con marcado carácter exportador como el andaluz, cuyas exportaciones de alimentos y bebidas han crecido un 75% e la última década hasta alcanzar en 2025 los 15.673 millones de euros. Sin embargo, los acuerdos con terceros países también pueden ocasionar perturbaciones en el mercado si se producen incrementos súbitos de las cantidades importadas o grandes bajadas de precios en la importación, perjudicando por tanto a los productores de la UE.