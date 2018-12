El PSOE cree que "no se dan las condiciones para negociar" el presupuesto de 2019

Publicado 10/12/2018 12:05:12 CET

ZARAGOZA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha dicho que "no se dan las condiciones" para negociar el presupuesto de 2019 al argumentar el bajo grado de ejecución presupuestaria de las propuestas socialistas en el presupuesto de este ejercicio.

Trívez ha criticado que además el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha enviado el borrador del presupuesto a todos los grupos. "Supone que se abre la negociación al resto de grupos y nos vemos menos vinculados y da la impresión de que ZeC no tiene muchas ganas de que se negocie el presupuesto".

En rueda de prensa, Trívez ha trasladado la reflexión de que el PSOE está estudiando el presupuesto y mientras otros grupos "han saltado a la palestra informando de lo que va a pasar". Al respecto, ha señalado que el PP qu ha dicho que no habrá presupuesto y CHA que trabajará para que haya presupuesto.

"Ni el PP, ni CHA tiene en su mano el que haya presupuesto. Una vez más la pelota está en el alero del PSOE", ha sentenciado.

Asimismo, ha pedido una discusión seria sobre si se podrán sustanciar gran parte de las inversiones con un endeudamiento previsto de 32 millones de euros que "a día de hoy no se sabe si es factible y si hay financiación para acometerlo". "Por ello no podemos abordar una negociación en la que no sabemos si será un brindis al sol".