El PSOE critica que la alcaldesa de Huesca ha convertido el Ayuntamiento "en la sede del PP"

HUESCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, ha votado en contra de la urgencia del pleno celebrado esta tarde, así como de la propuesta de resolución que ha motivado la sesión extraordinaria de rechazo a la ley de amnistía porque la alcaldesa, Lorena Orduna, "está haciendo un uso partidista del Ayuntamiento, ha convertido la casa de todos en la sede del PP".

Según la portavoz del PSOE, "Lorena Orduna todavía no ha entendido que es alcaldesa de todos los ciudadanos de Huesca, no solo de quienes le votaron, y que el pleno está parra debatir asuntos municipales".

A juicio de los socialistas, "el único sentido que puede tener este pleno es seguir crispando a la sociedad antes de la sesión de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como Presidente del Gobierno y salvar a su líder fallido --en referencia a Alberto Núñez Feijóo-- que no consiguió los apoyos necesarios". "Dónde está aquí la urgencia para la ciudad de Huesca", se ha preguntado.

Salazar ha pedido a la alcaldesa "que se ponga a trabajar de una vez por la ciudad", que presente su plan en un pleno que, en este caso, sí tendría motivación al argumentar que después de cinco meses "empieza a ser urgente para abordar el futuro de Huesca".

Ha añadido: "El PSOE no se niega a debatir, pero estamos aquí para hablar de nuestra ciudad, y desde que la alcaldesa tomó posesión no ha he hecho ni una sola propuesta. No hay proyecto, solo fotografías y vídeos en redes sociales".

Le ha reprochado que "ningún dirigente popular en la provincia ha condenado de manera contundente las amenazas que están sufriendo compañeros socialistas, como tampoco la violencia y ataques a algunas de nuestras sedes".

Ha recordado: "Como constitucionalistas que somos, desde el primer momento hemos mostrado públicamente nuestro respeto a las manifestaciones que se están desarrollando así como al derecho a la libre expresión, pero la Constitución es la base y el límite de todo, de lo que se puede y también de lo que no se puede hacer".