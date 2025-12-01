El PSOE critica que Chueca "vuelve a mercantilizar" el parque Grande en Navidad con el espectáculo "Boreal"

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán - PSOE

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha criticado que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "vuelve a mercantilizar" el parque Grande José Antonio Labordeta esta Navidad con la cesión, "totalmente gratuita", de una parte de este espacio verde a la empresa Naturaleza Encendida que realiza el espectáculo 'Boreal'.

"Mientras con estas concesiones exonera de tasas a empresas privadas que hacen recaudaciones millonarias, por contra, se les cobra a asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que trabajan para toda la ciudad, como el caso de las peñas, que estos Pilares tuvieron que pagar entre 1.000 y 1.500 euros para poder realizar actividades gratuitas y para todos los zaragozanos en la vía pública", ha lamentado.

Cerdán ha anunciado que el PSOE ha registrado una comparecencia para que la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, dé cuenta, en la próxima Comisión del área, de esta nueva cesión de los espacios públicos de la ciudad.

"Esta nueva empresa de Madrid ni siquiera va a tener que pagar los 169,40 euros de tasas administrativas que la anterior empresa de 'Luzir' pagó el año pasado, y eso que recaudó más de un millón de euros, según cálculos por el precio medio de las entradas", ha estimado el PSOE. Además, ha criticado que Chueca "les facilitó todas las brigadas y todos los materiales disponibles de este Ayuntamiento".

MERCANTILIZAR

Cerdán ha afeado que a pesar de las críticas por esta concesión, Chueca "nuevamente vuelve esta Navidad mercantilizar el parque más grande de la ciudad, formalizando un convenio de colaboración con esta empresa de Madrid, la única forma legal de realizar concesiones 'personalizadas' o, lo que viene a ser al caso, a hacer concesiones a dedo".

Una forma de concesión que, sin embargo, el Gobierno de Chueca rechazó para instalar la carpa de Valdefierro en las fiestas del Pilar del año pasado, ha comparado.

"Ya son muchas las ocasiones --ha comentado Cerdán-- en las que hemos tenido que ver que el Gobierno de Chueca y, en concreto el Área de Cultura, alude a varias sentencias en las que les obligaba al Ayuntamiento a licitar los espacios públicos cuando puedan concurrir varias empresas como fue el caso de Valdefierro, diciéndoles que no podían realizar ninguna concesión y que se debería licitar".

Por eso, el PSOE asegura no entender por qué en el caso de Valdefierro se tienen que licitar y en el parque Grande José Antonio Labordeta "directamente se cede y gratis".

Un "agravio comparativo" que se repite, también, por segundo año consecutivo, en el parque Grande José Antonio Labordeta con los espectáculos proyectados por Chueca. En este sentido, Cerdán ha recordado que el grupo municipal socialista ha presentado una proposición normativa para que a las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro "se les bonifiquen e incluso se les gratifiquen el pago de las tasas por ocupación de la vía pública".

COMPARACIÓN

En este sentido, ha apuntado que el año pasado, a la empresa que ocupó una gran parte del parque Grande José Antonio Labordeta "simplemente" les costó 169,40 euros por el espectáculo 'Luzir', a pesar de recaudar por cada familia de cuatro personas una media de 60-70 euros dependiendo del día que fueran, ha calculado.

Por contra, ha dicho, "a las peñas de esta ciudad para Pilares se les cobra entre 1.000 y 1.500 euros de tasas para poder realizar las actividades en la vía pública; actividades que son completamente gratuitas para la ciudad, para todos los vecinos, que externalizan y llevan a los barrios las fiestas y que, además, las hacen ellos con las propias cuotas que pagan", ha comparado.

Cerdán ha querido dejar claro que no entiende esta forma de actuar de Chueca con empresas y con colectivos. Porque a empresas que hacen recaudaciones millonarias "les damos todo gratis" y, sin embargo, a los colectivos que están y trabajan para la ciudad "les tenemos que aplicar tasas administrativas y además de ocupación del dominio en público", ha vuelto a comparar.

En definitiva, ha lamentado, "la mercantilización, una vez más, que está haciendo Chueca de toda la ciudad y, especialmente, del parque Grande José Antonio Labordeta, donde más inversión se hace para su mantenimiento, en contraprestación con el resto de los parques de la ciudad".

Eva Cerdán ha confiado en que en la próxima Comisión de Cultura, Sara Fernández argumente los motivos de esta concesión. Aunque, ha comentado que el PSOE tiene "pocas expectativas de que no vuelva a suceder" al argumentar que en los dos años y medio de Chueca como alcaldesa "no hacemos más que ver continuamente cómo está vendiendo y cediendo los espacios de la ciudad a empresas que, además, hacen recaudación por estas cesiones".