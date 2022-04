El PSOE critica que el Gobierno PP-Cs está "dejando morir" el servicio público BIZI Zaragoza

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este martes, junto al concejal socialista Alfonso Gómez, que su grupo presentará una moción para defender el modelo público de BIZI Zaragoza, porque mientras en otras ciudades están incorporando nuevas tecnologías como la bicicleta eléctrica, "el Gobierno municipal, PP-Cs, apuesta por lo privado y está dejando morir al servicio público".

"Al ciudadano le cuesta diez veces más el servicio privado que el público", ha criticado, y ha añadido que en el año 2019 había 23.000 usuarios, frente a los 13.000 que hay en la actualidad, lo que supone 10.000 usuarios menos.

"Denunciamos el abandono del Gobierno PP-Cs y VOX a este servicio", ha subrayado Ranera, quien ha avanzado que el grupo municipal socialista va a presentar una moción en defensa del modelo público, así como la realización de un estudio previo para apostar por las nuevas tecnologías, "como están haciendo otras ciudades que también defienden el modelo público, como Madrid y Barcelona".

También, se pedirá la garantía de un nuevo pliego para 2023, año en el que finaliza el que está vigente en la actualidad, que permita emplazar el servicio de BIZI Zaragoza en todas las zonas "para que todos los ciudadanos tengan una estación de bicicletas en sus barrios".

Por otra parte, la portavoz socialista ha recordado que el grupo 'popular' paralizó en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) el emplazamiento de nueva bicicletas "y eso costó a la ciudad 300.000 euros".

FALTA DE INTERÉS

Lola Ranera ha precisado que las carencias del servicio se deben a que no ha habido interés por parte del equipo de gobierno municipal por apostar por BIZI Zaragoza. De hecho, en la anterior legislatura, el Gobierno del PP "bloqueó el proyecto y habrá que volverlo a estudiar implementando las nuevas tecnologías y las nuevas formulas".

"En estos momentos la prestación del servicio a la ciudad de Zaragoza nos cuesta cero euros, mientras al ciudadano ser socio le cuesta 36,93 euros", ha continuado Ranera, "y es necesario hacer un estudio en el que se garanticen nuevas tecnologías, nuevas fórmulas de explotación, porque la anterior solo tenía que ver con la publicidad".

No obstante, el servicio de BIZI Zaragoza debe convivir con fórmulas privadas, así como con el autobús y el tranvía, "pero eso no implica que el Ayuntamiento de Zaragoza no defienda lo público frente a lo privado".

CARRILES BICI

El estado actual de BIZI Zaragoza tiene que ver con "la no puesta en marcha" de los carriles bici, ya que "el gobierno municipal socialista puso en marcha 130 kilómetros de carriles bici y en la actualidad hay 86 metros construidos por PP-Cs durante estos tres años".

"Han apostado por carriles de pacificación y eso no está funcionando, los ciudadanos tenemos miedo a compartir el espacio con el coche", ha abundado Ranera, quien lo ha relacionado con el descenso de usuarios, "porque no hay voluntad, no hay carriles bici y no hay una apuesta por las nuevas tecnologías, porque no se prioriza el servicio público del BIZI frente al privado".

En cuanto al estado de las bicicletas, Ranera ha criticado su antigüedad, que son del año 2007, y "si observamos las de cualquier ciudad de España que está apostando por el servicio público veremos que las nuevas tecnologías se han implementado en todas ellas, sobre todo con la bici eléctrica o compartida".

"Hay que darle una vuelta a las nuevas bicicletas", ha opinado, pero ha considerado en la actual situación "no hay voluntad del gobierno y lo único que hace es dejar languidecer este proyecto", ha concluido.