El PSOE critica a Natalia Chueca por la eliminación de la cita previa en las juntas de distrito y vecinales

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista Ana Becerril ha calificado de "error" y un "paso atrás" que el Gobierno de Natalia Chueca haya eliminado la cita previa de las juntas de distrito y juntas vecinales de la ciudad.

La socialista ha solicitado esta semana, a través de una interpelación en la Comisión de Participación Ciudadana y Régimen Interior, que el PP dé marcha atrás en su decisión de eliminar este sistema al perjudicar tanto a los trabajadores municipales como a los zaragozanos que acuden a hacer trámites a los edificios municipales.

Becerril ha explicado que el Gobierno de Natalia Chueca envió una instrucción a las juntas de distrito y vecinales esta misma semana, en la que informaba de la eliminación del sistema de cita previa, solo dejando para ello una hora al día de 8.30 a 9.30 horas.

"Nos parece un paso atrás y un error porque los servicios municipales no están preparados para absorber, sin una programación previa, la demanda de peticiones de ciudadanos. Además, muchas de estas unidades tienen plantillas incompletas por bajas laborales o el disfrute de las vacaciones del personal", ha asegurado Becerril.

ADVIERTE SOBRE LA PERCEPCIÓN NEGATIVA QUE OCASIONARÁ

Para la socialista, esta decisión "empeora las condiciones de trabajo del personal y la calidad de atención ofrecida a los ciudadanos" pero, además, ha señalado, a esto se unen la propia infraestructura de muchos edificios municipales.

"No tiene nada que ver un edificio grande como el de la Junta de Distrito de Las Fuentes, que puede absorber el flujo de demanda de ciudadanos sin problema, a otros mucho más pequeños en los que no caben ni dos o tres personas haciendo fila. Esto no es sensibilidad o atención al ciudadano", ha recriminado Becerril.

La concejal socialista ha avisado de que esta situación tendrá consecuencias al generar "malestar" entre los usuarios y una "percepción negativa de la Administración".

Por ello, Becerril propuso al consejero de Participación, Alfonso Mendoza, a reconsiderar esta decisión y a valorar el poder retomar la cita previa que se ha "demostrado eficaz".

"Creo que si hablara con el personal de las juntas de distrito le dirían lo mismo que yo. Me argumentan que hay que volver a la situación de antes de la pandemia, pero entonces también habría que volver a la situación de las terrazas de los bares y no es así. Al Gobierno del PP le dan lo mismo los empleados o que la gente tenga que esperar. La cita previa habría que potenciarla, como sucede en otros sectores, y no quitarla", ha manifestado.

En ese sentido, Becerril ha recriminado al PP que ignore cualquier propuesta constructiva o sugerencia de los grupos de la oposición. "Nos piden que seamos constructivos, pero ustedes ni siquiera dicen que van a estudiar cualquiera de nuestras propuestas. El Gobierno del PP cambiar las normas porque quiere y sin tener en cuenta a nadie ni lo que se está solicitando", ha concluido.