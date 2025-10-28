El PSOE critica los nuevos recortes al no contar el colegio de Rubielos de Mora con un auxiliar de educación especial

La diputada socialista Mari Carmen Soler critica la falta de interés del Gobierno de Azcón en los servicios públicos del medio rural. - PSOE

RUBIELOS DE MORA (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

La diputada socialista Mari Carmen Soler ha denunciado este martes los "nuevos recortes" del Departamento de Educación al no contar los dos alumnos de educación especial diagnosticados en el colegio público de Rubielos de Mora con el auxiliar de educación especial preceptivo, "con lo que las horas de este personal de apoyo las tiene que suplir el resto de las especialistas, esto es, el logopeda o el profesional de pedagogía terapéutica".

La parlamentaria ha señalado que este "recorte" o esta falta de servicio "es una muestra más de la falta de compromiso del Gobierno de Jorge Azcón con los servicios públicos, con la lucha contra la despoblación y con el medio rural".

Soler ha señalado que en otros colegios de la provincia de Teruel se producen también recortes o falta de personal como la falta de administrativo en colegios de Calamocha o Mora de Rubielos, la falta de otro auxiliar de educación especial también en Calamocha o la falta de técnico de educación infantil en Puertomingalvo.

Además, ha considerado que la falta de auxiliares de educación especial puede motivar "que la gente abandone el medio rural para trasladarse a la capital donde cuentan con una educación inclusiva". Las declaraciones de la parlamentaria han sido corroboradas por las familias afectadas que, reunidas frente al colegio, reclaman una educación equitativa en el medio rural.

La diputada socialista ha expuesto, en este sentido, que hace pocos días se aprobaba en las Cortes otra iniciativa porque no se cubrían las plazas vacantes necesarias en centros educación especial en los centros educativos ordinarios que lo necesitaban en Teruel, Borja o Gallur.

"Todas las políticas del señor Azcón van encaminadas a recortar en los servicios públicos, en sanidad, educación y servicios sociales y el medio rural es el que más lo está sufriendo porque demuestran que no les importa", ha declarado.

Soler ha criticado que, lamentablemente, "los recortes se ven cada día. Ayer, sin ir más lejos, se anunciaba la disminución de seis profesionales sanitarios del servicio de urgencias en el Hospital San Jorge de Huesca, en línea con la falta de especialistas en el Hospital de Teruel o de Alcañiz y "la amortización de plazas en centros de salud como en Santa Eulalia del Campo", ha concluido.