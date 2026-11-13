El PSOE defiende una sanidad pública rural digna e igualitaria y llama a seguir protegiendo los servicios públicos

La cabeza de lista de Senado de Progreso de Aragón por la provincia de Huesca, Tania Solans, reunida con SOS Rural. - PSOE

HUESCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Senado de Progreso de Aragón por la provincia de Huesca, Tania Solans, ha defendido este viernes la necesidad de garantizar una sanidad pública de calidad en el medio rural y ha apostado por que el próximo 29N la ciudadanía siga respaldando un modelo de servicios públicos que garantice los mismos derechos y oportunidades para todas las personas, vivan donde vivan.

"Un Gobierno socialista es el único que puede garantizar los servicios públicos ante la amenaza de PP y Vox, que prefieren un modelo que beneficie a sus amigos y que entiende la sanidad como un negocio", ha dicho Tania Solans.

Solans ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida en Almudévar con representantes de las plataformas SOS Rural de esta localidad, de Huesca, y de Ayerbe, un encuentro en el que pudieron escuchar de primera mano las reivindicaciones y necesidades de quienes llevan tiempo trabajando para defender una atención sanitaria digna en el territorio.

"Las personas que viven en nuestros pueblos tienen derecho a recibir una atención sanitaria en condiciones dignas, con los mismos estándares de calidad y garantías que cualquier persona que vive en una ciudad. La sanidad no puede depender del código postal", ha señalado Solans.

Con la candidata ha estado en la reunión la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas, el de Ayerbe, Antonio Biescas, la diputada autonómica, María Rodrigo, y representantes de las plafaformas.

Entre las principales reivindicaciones trasladadas por las plataformas destaca la necesidad de que Huesca capital cuente con una UVI móvil operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana. Actualmente, este recurso funciona durante las 24 horas, pero únicamente de lunes a jueves.

Asimismo, las plataformas reclaman que cada zona de salud disponga de una ambulancia de sustitución que permita garantizar la cobertura sanitaria del territorio cuando la UVI móvil tenga que desplazarse para atender una emergencia.

"No podemos permitir que, cuando una ambulancia sale a prestar un servicio, nuestros pueblos se queden desprotegidos y sin una respuesta adecuada ante otra posible emergencia", ha explicado Solans. La candidata ha contrapuesto dos formas de entender la sanidad y los servicios públicos: "Frente a quienes utilizan la sanidad rural como motivo de denuncia, pero no presentan alternativas ni propuestas concretas para mejorarla, desde el PSOE defendemos una sanidad pública fuerte, que atienda las necesidades reales de nuestros pueblos y que garantice la igualdad de derechos".

En este sentido, Solans ha criticado la falta de iniciativas del Partido Popular y Vox para dar respuesta a las demandas del territorio y ha lamentado que el Gobierno de Aragón PP y Vox no haya puesto sobre la mesa medidas suficientes para mejorar ni las condiciones de los profesionales sanitarios ni la atención que reciben los ciudadanos.

"Lo que pasa en las comunidades gobernadas por PP y Vox es lo que llevarán a cabo si gobiernan España", ha dicho. "Defender la sanidad rural significa escuchar a quienes conocen sus problemas, atender sus reivindicaciones y poner recursos para solucionarlos. No basta con denunciar: hay que comprometerse y actuar", ha afirmado. En este sentido, ha realzado la existencia de colectivos, asociaciones y plataformas que defienden los servicios públicos y ha reconocido la función y compromiso en el territorio.

Por último, Tania Solans ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de la provincia de Huesca para que el próximo 29N siga apostando por la defensa de lo público.

"El 29N nos jugamos qué modelo de territorio queremos. Tenemos claro que queremos pueblos vivos, servicios públicos fuertes y una sanidad digna para todos. Vamos a seguir defendiendo que nadie tenga menos derechos por vivir en un municipio pequeño o lejos de una ciudad. Lo público es lo que garantiza la igualdad y la cohesión de nuestro territorio", ha concluido.