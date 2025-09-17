PSOE denuncia el caos organizativo del Gobierno de Azcón en la atención continuada de Zaragoza

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Iván Carpi, ha criticado este miércoles "el caos organizativo del Gobierno de Azcón en la atención continuada de Zaragoza, su errática política obliga a los ciudadanos a utilizar más las urgencias de los hospitales para ser atendidos ante la falta de claridad en la explicación de la situación de los horarios de los centros de salud".

El diputado ha apuntado que "el Departamento está mareando a la población, ya que la reorganización que iban a poner en marcha en Zaragoza en junio se pasó después del verano, ahora se traslada a noviembre, se cambian de horario varias veces al año, incluido el cierre de todos los centros a las 15.00 horas en lugar de a las 17.00 horas.

Ha señalado que por todo este caos organizativo "ha habido este verano un incremento del 4 por ciento de la utilización de las urgencias". Carpi ha declarado que la "dejadez del Gobierno en la atención continuada nos preocupa porque nada va encarrilado a fortalecerla, tal y como prometió en la investidura el señor Azcón". De hecho, pasado el ecuador de la legislatura no conocemos la mejora anunciada en el 2023 del Plan de Atención Primaria "con medidas reales, efectivas y necesarias", tal como dijo el presidente Azcón en el debate de investidura.

Carpi ha opinado que todo lo que anunció en el inicio de la legislatura tampoco se conoce ni el Plan de Infraestructuras Sanitarias y tampoco el Plan Integral de Remodelación de los Centros de Salud de Aragón.

PROBLEMAS EN ZARAGOZA

Carpi ha expuesto algunos problemas puntuales que se están produciendo, entre ellos, el cierre de Valdespartera los sábados por la mañana, en el Centro del Picarral solo van a domicilios los sábados, y los pacientes tienen que acudir con las urgencias a un sitio y las curas a otro, a todo ello se suma a los vaivenes en las decisiones organizativas, con otros centros de salud, además se cierra la unidad de heridas complejas del Ramón y Cajal y nos tememos el cierre de la consulta del Covid Persistente, algo que se va a debatir esta tarde en la Comisión de Sanidad.

En todo caso, el portavoz de Sanidad ha afirmado que la falta de claridad de este departamento en los horarios y la planificación de los centros de salud provocan un desconcierto en los ciudadanos. Y asociado a ello, "esa falta de planificación de la DGA motiva que no haya una correcta utilización de los servicios sanitarios, ya que los ciudadanos van directamente a las urgencias del hospital, en vez de acudir a su centro de salud.

Para Carpi, "esta política de la DGA tiene como consecuencia un mayor gasto y un peor uso de los recursos públicos".