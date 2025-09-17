Gaspar (PP) resalta el giro positivo experimentado por la sanidad aragonesa tras dos años de medidas y gestión

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón ha destacado el giro positivo experimentado por la sanidad aragonesa tras dos años de medidas y gestión, y ha apuntado que los municipios aragoneses recuperaron el servicio de ambulancias nocturno y los fines de semana que el PSOE eliminó; se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores del transporte sanitario no urgente; los profesionales sanitarios cobran ya la carrera profesional; se han reducido significativamente las listas de espera, en Aragón hoy se atiende más, se diagnostica más y se opera más.

La sanidad aragonesa cuenta con más de 100 millones de euros más que cuando gobernaba el PSOE; se han ofertado más plaza de médicos en Aragón; hoy hay más estudiantes de medicina; el Plan de Fidelización ha permitido atraer y retener profesionales, en el último llamamiento fueron 37, ha continuado diciendo. "Estos son ejemplos algunos del giro positivo que en dos años de gobierno el Ejecutivo de Jorge Azcón ha imprimido a la sanidad aragonesa, que la mala gestión del PSOE dejó al borde del colapso. Nuestra sanidad está mejor que hace dos años".

Susana Gaspar ha lamentado el "intento continuado de generar ruido y alarma entre los aragoneses por parte del PSOE, que demuestra su nula capacidad de propuestas y que deja en evidencia que su única manera de entender la oposición se basa en las mentiras y en los bulos".

Frente a la capacidad de gestión demostrada por el Gobierno de Jorge Azcón, la diputada popular ha situado, la incapacidad y dejación de funciones del Gobierno de Sánchez y Pilar Alegría, a los que ha recordado que ayer "los profesionales sanitarios se les manifestaron en toda España porque el gobierno de Sánchez ni los cuida ni los protege".

Además, ha recordado a los socialistas aragoneses que fueron ellos los que cerraron todos los puntos de atención continuada en Zaragoza en el año 2021. "El Gobierno de Jorge Azcón está poniendo en marcha un plan de mejora de la atención continuada, de la mano de los profesionales, y que va a ofrecer más horas de atención y más capacidad diagnóstica", ha indicado Gaspar.

El PSOE NEGÓ LA CONSULTA DE COVID PERSISTENTE

Susana Gaspar ha criticado el intento de utilización por parte del PSOE de los afectados por covid persistente. "Cuando el PSOE gobernó no atendió a estos pacientes. Ha sido el gobierno del PP el que entendió que la consulta monográfica era necesaria y por eso la puso en marcha, nadie la va a cerrar".

En este sentido ha citado las palabras del pasado viernes del consejero de Sanidad en el Pleno, que afirmó que la continuidad asistencial de la consulta monográfica de covid persistente está garantizada, es decir, no se va a cerrar. "El señor Carpi estaba presente en el pleno, así que hoy ha mentido de forma descarada y deliberada", ha concluido Gaspar.