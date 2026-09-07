El PSOE denuncia prácticas abusivas contra los fruticultores y acusa al Gobierno de Azcón y Vox de "ponerse de perfil"

El diputado autonómico del PSOE Marcel Iglesias visita una cooperativa agroalimentaria en Binaced. - PSOE.

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE Aragón en Agricultura, Marcel Iglesias, ha exigido este lunes al Gobierno autonómico de Jorge Azcón que proteja a los pequeños productores agroalimentarios y cree el Observartorio Aragonés de Precios Agroalimentarios, para garantizar que los agricultores reciban unos precios justos por sus productos. Ha denunciado "prácticas abusivas" contra los fruticultores y ha acusado al Ejecutivo regional de "ponerse de perfil".

"PP y Vox no pueden escurrir el bulto y mirar hacia otro lado; les exigimos responsabilidad y una implicación seria y efectiva para poder controlar los precios de venta de los productos agrícolas", ha dicho Iglesias.

El diputado del PSOE ha presentado desde Binaced (Huesca) la iniciativa parlamentaria que el PSOE ha registrado en las Cortes de Aragón.

Iglesias, junto al portavoz del PSOE en Binaced, Juan Latre, y la diputada provincial María Clusa han visitado una cooperativa en esta localidad para escuchar sus necesidades, en plena campaña de recogida de fruta.

"Este año estamos sufriendo compras por debajo de costes de producción en productos como la cereza, el paraguayo o la uva, pero especialmente en el melocotón para conserva. Precisamente es Binaced uno de los mayores productores a nivel nacional de este tipo de melocotón y son sus fruticultores los que sufren las consecuencias de estas prácticas desleales de los grandes compradores".

Marcel Iglesias ha reclamado al Gobierno de Aragón "mayor celo en el control de los precios de los productos agrícolas". "Los pequeños productores son el eslabón más débil de la cadena y siguen sufriendo situaciones abusivas como compras por debajo de coste y fraudes en el etiquetado. La creación de un observatorio de precios permitirá un seguimiento semanal exhaustivo, con datos fiables y de fácil acceso, para detectar irregularidades y mejorar la transparencia y equilibrios en toda la cadena alimentaria", ha explicado.

El diputado del PSOE ha añadido que "no solo es cuestión de controlar y sancionar a los que abusen de los productores, sino también de evitar que aquellos operadores que incumplen la ley y compran por debajo de coste puedan beneficiarse de subvenciones públicas".

OBSERVATORIO

Ha destacado también la necesidad de que se refuercen los recursos humanos y materiales para la inspección efectiva y que el observatorio incluya a todos los actores implicados, desde productores y cooperativas hasta distribuidores y consumidores, garantizando así un diálogo abierto y constante.

"Es fundamental que el Gobierno de Aragón sepa lo que pasa en el mercado e inicie las inspecciones de oficio, hay que tener en cuenta que es muy frecuente que los pequeños agricultores no denuncien a sus compradores por miedo a que no les vuelvan a comprar".

La iniciativa del PSOE que se debatirá el próximo lunes en las Cortes de Aragón propone un sistema de control de 'stocks' y precios en tiempo real en sectores sensibles como la fruta, para facilitar la toma de decisiones ante fluctuaciones de mercado y garantizar que se paguen unos precios justos a los agricultores.

El PSOE insiste en que Aragón debe sumarse a las once comunidades autónomas que ya cuentan con este tipo de observatorios reconocidos a nivel nacional para proteger a sus pequeños agricultores y mejorar el funcionamiento justo y transparente de la cadena agroalimentaria.