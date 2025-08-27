El PSOE exige retomar la Ley de Memoria de Aragón porque la derogación ha llevado a "banalizar" el franquismo

Alerta de la vandalización de los símbolos que recuerdan a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

ZARAGOZA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Daniel Alastuey ha exigido al Gobierno autonómico que restituya las políticas de memoria democrática porque la derogación de la ley que las regulaba "ha llevado a un clima de banalización de las víctimas y de lo que ocurrió durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil" y a que "haya personas que se sienten autorizadas a vandalizar los símbolos que recuerdan a esas víctimas".

Alastuey se ha referido a la aparición de pintadas en varias placas con nombres de víctimas en la Comarca turolense de Gúdar-Javalambre, que han sido restituidas por la Asociación Pozos de Caudé, a la que ha agradecido el esfuerzo, pero ha asegurado que "la obligación de sufragar esos gastos" corresponde al Gobierno de Aragón.

En rueda de prensa, el parlamentario socialista ha recordado que el "precio" que pagó el PP para aprobar los presupuestos de 2024 fue la derogación de la Ley de Memoria Democrática, anunciada en el día del aniversario de la muerte de Franco. Una norma, ha remarcado, "que lo que hacía era dignificar el recuerdo de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior".

Una derogación, ha continuado, que se intentó sustituir por un Plan de Concordia, que ha sido "humo" porque "no conocemos absolutamente ninguna actuación del Gobierno de Aragón que esté incluida en ese plan"

Lo que sí que ha conseguido ese Plan de Concordia, ha sostenido Alastuey, es "banalizar la memoria de las víctimas", recordando que uno de sus objetivos era "derogar todas las normas que exaltaran aquellos regímenes democráticos previos a la Constitución del 78", incluida la Segunda República Española, que fue "un modelo de democracia".

"Eso hace que quienes tienen una ideología ultraderechista sientan que tienen autoridad, que tienen capacidad para burlarse de los símbolos de esas víctimas", ha dejado claro.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

En este punto, Daniel Alastuey ha avanzado que el Grupo Socialista va a presentar iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Jorge Azcón "que dé explicaciones respecto a las políticas que está practicando" y para que retome las políticas de memoria.

Así, en primer lugar, ha dicho que quieren saber en qué gasta el Ejecutivo autonómico "el dinero que supuestamente dedica a la concordia y a la memoria democrática", en referencia al aumento presupuestario anunciado del 10%, a lo que hay que sumar el dinero que recibe del Gobierno de España para esta materia.

"Sabemos que en 2024 recibió 126.000 euros, sabemos que en 2025 ha recibido 144.000 euros, lo que sumado a sus 110.000 euros hace que tenga cifras en torno a los 250.000 euros en los dos ejercicios que queremos que nos explique en qué se ha gastado", ha insistido el diputado socialista, quien ha señalado que "sólamente la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) dedica el doble".

Asimismo, pedirá información sobre los diferentes planes de concordia y la valoración de su cumplimiento: "si existen esos planes realmente, si han hecho algo y qué parte han hecho". "Sospechamos que nos vamos a encontrar con un folio en blanco porque las políticas que ha practicado el Gobierno de Aragón eran una mera cortina de humo para camuflar, para justificar la derogación de la Ley de Memoria Democrática", ha advertido.

Además, Alastuey ha citado que la restitución de las políticas de memoria democrática implican retomar cuestiones que quedaron derogadas expresamente por PP y Vox, como el censo de víctimas del franquismo y la Guerra Civil, las rutas de memoria o el inventario de lugares de memoria.

De igual forma, el PSOE reclamará que se reconozca de nuevo el papel que han jugado las asociaciones memorialistas a lo largo de los años y que siguen jugando "en el recuerdo de todos aquellos que fueron víctimas de la violencia en la Guerra Civil y, sobre todo, en el franquismo".

Todo ello, ha concluido, "en un intento de que el Gobierno de Aragón deje de engañar a los aragoneses, se encargue de las políticas de memoria y, sobre todo, en un intento de que esas asociaciones que mantienen viva la llama de la memoria puedan tener un futuro".