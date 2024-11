El PSOE Huesca critica "el año perdido" por Orduna "tras haber ejecutado un 12% de las inversiones previstas"

HUESCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huesca critica la "incapacidad manifiesta de la alcaldesa Lorena Orduna para la gestión municipal" a tenor de la cifra de ejecución de las inversiones previstas que, según estiman los socialistas, acaba el año en el 12%, dos millones de euros de los 16 previstos, lo que le lleva a calificar 2024 de un "año perdido".

A punto de terminar el primer año completo de mandato y con un presupuesto "histórico", "Lorena Orduna no ha sacado adelante ningún proyecto nuevo, se ha dedicado a gestionar lo que dejó listo el PSOE y nada más", ha afeado la portavoz socialista, Silvia Salazar.

"Lo que no ha hecho hasta ahora, ya no se va a hacer este año aunque en los últimos meses el equipo de gobierno haya iniciado procedimientos para aumentar ese porcentaje, pero hasta el año que viene no se harán realidad", ha advertido.

Por ello, Salazar ha estimado que 2024 es "un año perdido para Huesca". Y ha puesto el ejemplo del Plan de Asfaltado, "anunciado en enero, adjudicado en noviembre y los trabajos como pronto empezarán en enero de 2025".

La portavoz del PSOE ha señalado que "todo son voluntades. Mientras se dedica a hacer anuncios repetitivos para vender su imagen, Huesca no es ni mucho menos la ciudad en obras ni llena de andamios que la propia alcaldesa prometió tras el verano", ha lamentado.

Salazar ha hablado de "proyectos anunciados varias veces que no han sabido sacar adelante" como la pasarela sobre el río Isuela, el citado plan de asfaltado o los nuevos parking programados "que iban a crear en torno a mil plazas de aparcamiento para los oscenses y que tras año y medio de gobierno de la señora Orduna no hay trabajos en marcha".

Por su parte, el viceportavoz socialista, José María Romance, ha hecho hincapié en las "modificaciones presupuestarias para nuevos proyectos que no veremos este año. Es decir: se ha detraído dinero de proyectos realizables para otros que al final tampoco van a salir, como el plan director de la plaza de toros" y ha recordado que se anunció en febrero, en junio y en agosto de este año "pero a fecha de hoy ni está ni se le espera".

Esa "falta de capacidad en la gestión" que apunta el PSOE Huesca "queda patente en otros proyectos importantes pero de poca cuantía económica, contratos menores como el de la estatua del rey del Parque Miguel Servet, que le ha costado un año adjudicarlo y que hasta ayer no empezaron las obras; o la reparación del camino a las fuentes de Marcelo. Entre excusas ha pasado todo 2024 sin saber resolver los asuntos que de verdad preocupan a los oscenses".

EL PSOE RECLAMA A ORDUNA "QUE SE PONGA A TRABAJAR"

"No sabe administrar ni política ni institucionalmente el potencial de esta ciudad" ha continuado Romance, para quien Lorena Orduna "ha demostrado no tener ni plan ni estrategia. No lleva a cabo su Plan pero tampoco cumple los acuerdos plenarios adoptados por unanimidad, como por ejemplo las inversiones acordadas para mejoras en las calles Aínsa, Gibraltar y Lanuza, la adecuación de la pista de polideportiva en Martinez de Velasco o una pista 3x3 en el Perpetuo Socorro".

Silvia Salazar ha preguntado "¿qué pasa con las barreras arquitectónicas? Muestra poca sensibilidad con las personas con movilidad reducida que ni en 2023 ni en 2024 haya acometido ni una sola obra, a pesar de que hay un acuerdo plenario, también incumplido".

Algo que, a su juicio, "se traslada también a los presupuestos participativos: en año y medio 45 bancos y poco más, que tampoco veremos colocados este año".

Y, ha recordado la portavoz socialista, "la alcaldesa también tiene sobre la mesa un proyecto que nació de esa participación y escucha ciudadana de la que tanto presume pero que tampoco veremos este año, que es la fuente la plaza Luis Buñuel. Solo hemos visto la foto del anuncio, no sabemos si será para 2025 o pasará como con el arreglo del andador de la muralla, que ahora anuncia para 2026".

Por ello, el grupo municipal socialista pide a Lorena Orduna "que se ponga a trabajar de verdad por la ciudad que vino a cambiar".