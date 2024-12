El PSOE Huesca realza la inversión histórica del Gobierno de Pedro Sánchez en el impulso turístico de la ciudad

HUESCA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Huesca ha calificado de "histórica" la inversión en infraestructuras turísticas de los dos últimos años en la ciudad.

"Nunca antes habían llegado tan buenas noticias en este sector. Estamos hablando de más de cinco millones de euros entre 2023 y 2024, una parte importante de ellos provenientes de Fondos Europeos, para el Plan de Turismo, la restauración del Casino y del Círculo Católico".

En este sentido, la concejal socialista Rosa Gerbás ha destacado el reciente anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de invertir casi 500.000 euros en la restauración y valorización de este yacimiento arqueológico a través del 2% cultural del Ministerio de Vivienda y el de Transportes.

"Sólo esperamos que, al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, esta vez la alcaldesa, Lorena Orduna, y su equipo sean capaces de reconocer la importancia de esta inversión" y ha mostrado su preocupación porque "este proyecto depende también del Gobierno de Aragón.

"Jorge Azcón ha prometido varias veces que invertiría en el Círculo Católico, incluso hemos tenido varios consejeros visitándolo, pero mientras no apruebe los presupuestos de 2025 no habrá ni un solo euro para eso".

Además de este medio millón de euros, a la ciudad de Huesca han llegado dos millones de Fondos Europeos para el Plan de sostenibilidad Turística en Destino, "que obtuvo el anterior Gobierno municipal y que la señora Orduna va a poder desarrollar por completo, con actuaciones como mejoras en la finca Beulas para crear una nueva oferta de turismo creativo o experiencial o acciones de digitalización para mejorar la experiencia de los usuarios y de la gestión de los servicios turísticos".

CASINO

Ha añadido la edil socialista que este plan contempla también la rehabilitación de las fachadas del Casino, "el PSOE presentó también a Fondos Europeos el proyecto para la rehabilitación interior y se concedieron otros 2'6 millones de euros. Es una joya arquitectónica del Modernismo, un símbolo de la ciudad que debemos preservar".

Rosa Gerbás ha indicado que "la apuesta del PSOE por nuestra ciudad es innegable vistas estas importantes inversiones. La alcaldesa y su equipo no van a tener que preocuparse de buscar fondos para impulsar el turismo, sólo tendrán que centrarse en la gestión para no perder ni un solo euro. Confiamos en que Lorena Orduna no vea en estos más de cinco millones de euros una hipoteca para su proyecto sino el impulso que necesitaba para hacerlo realidad".