El PSOE lamenta la "reincidencia" de Chueca "malvendiendo" el suelo con las piscinas de la Almozara

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz ha lamentado la "reincidencia" de la alcaldesa, Natalia Chueca, a la hora de "malvender" el suelo de Zaragoza, esta vez, otra más, con el anuncio de la licitación de las piscinas de la Almozara. Ortiz ha mostrado su "sorpresa" el nuevo incumplimiento de un acuerdo del pleno.

"Hoy Chueca ha anunciado con una total falta de transparencia y 'agosticidad' una sorpresiva segunda fase de este proyecto para deportes no acuáticos después de aprobar en pleno una recalificación del terreno reduciendo la parcela afectada. ¿Qué significa eso? ¿Que la restante va a ser para montar un gimnasio y sacar rentabilidad?", se ha preguntado, al tiempo que ha puesto en duda el impacto paisajístico que va a tener sobre el Palacio de la Aljafería.

Guillermo Ortiz ha considerado que "es un ejemplo más de que con la excusa de cubrir una necesidad de los vecinos, Natalia Chueca vende Zaragoza, hace negocio con sus suelos y da la espalda a los ciudadanos. Esta decisión responde a la particular visión que tiene el PP de la colaboración público-privada, que para ellos consiste en regalar el suelo de todos los ciudadanos para favorecer a los intereses privados".

Para Ortiz, el anuncio de la alcaldesa, "además de ser una muestra más de promesas incumplidas, deja el interés general en manos de las empresas privadas" al argumentar que el Ayuntamiento "pierde el control de planificar los servicios públicos que necesita la ciudad porque no hay modelo, ni estrategia". A su parecer, la ciudad en manos de lo privado y la actuación del Gobierno del PP consiste en regalar el suelo público de todos".

El concejal socialista ha considerado que se trata de una "triple farsa". La primera es que "nos sorprenden con una segunda fase para deportes no acuáticos"; en segundo lugar ha recordado que "ya existe un Centro Deportivo Municipal público para practicar todo tipo de deportes, en la esquina entre Pablo Gargallo y Puerta Sancho" para lamentar que el PP de Natalia Chueca "insiste en desmantelar la demanda de usuarios y con ello de los equipamientos públicos".

En tercer lugar ha señalado, que Natalia Chueca aprueba esta medida en "agosto" conociendo "perfectamente que tiene al tejido vecinal en contra de un macrocentro deportivo privatizado". Lo hace, además, con la vista puesta en 2027, igual que el anterior anuncio fue en 2023, ha concluido.