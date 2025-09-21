El PSOE lleva una iniciativa para que la Comarca de Somontano rechace la planta de biogás proyectada en Azlor (Huesca)

Archivo - El portavoz del PSOE en la Comarca del Somontano, Daniel Gracia, junto a los terrenos en los que está prevista la construcción de la planta de biogás de Barbastro. - PSOE SOMONTANO - Archivo

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en la Comarca de Somontano llevará este próximo miércoles 24 de septiembre al consejo comarcal de Somontano una iniciativa para que el órgano comarcal muestre su rechazo unánime al proyecto de la planta de biogás en el municipio de Azlor ante las consecuencias que, según advierte, tendrá en varias localidades del territorio su construcción.

"Compromete seriamente el desarrollo de esta localidad, pero también de Peraltilla, de Azara y de Abiego" señala el portavoz socialista en la institución comarcal, Daniel Gracía.

"Hablamos de una amenaza directa al futuro de Peraltilla y Azara, de Azlor y de Abiego". La planta, explica, está proyectada a un kilómetro del núcleo de Azlor, por lo que las emisiones y olores asociados al tratamiento de purines no sólo afectarán a este municipio, también a Abiego y, en general a la imagen de nuestro territorio". Gracia apunta también "las graves afecciones en los municipios de Peraltilla y Azara.

Para acceder a las instalaciones previstas el tráfico pesado tendrá que transitar por la A-1231, que atraviesa estos dos municipios.

Algo que implicará, además de ese incremento en el volumen de tráfico, la alteración de la tranquilidad en estas localidades". Destaca además el PSOE que este tipo de infraestructuras "puede incentivar la proliferación de explotaciones ganaderas intensivas, un modelo totalmente opuesto al que caracteriza a toda la comarca de Somontano, de calidad y bajo impacto medioambiental".

Así mismo, los socialistas cuestionan el retorno económico local de esta planta de biogás, "los beneficios derivados del biometano producido en Azlor no revertirían ni en este municipio ni en Abiego, Azara o Peraltilla, ni tampoco en el resto de la zona, mientras los impactos sí serían asumidos por el territorio".

Por eso, el Grupo Socialista pide en su propuesta que la Comarca de Somontano rechace el proyecto de instalación de de esta planta para el tratamiento de purines a 1 km del núcleo urbano de Azlor.