El PSOE oscense lamenta que el PP "rompa toda institucionalidad para seguir embarrando"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside la puesta en servicio del último tramo de la A-22, que conecta Siétamo con Huesca, a 1 de octubre de 2025, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Alto Aragón ha considerado "incomprensible" la ausencia del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, el presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en la inauguración del último tramo de la A-22, y ha lamentado que "el PP rompa toda institucionalidad para seguir embarrando".

"Primero mintieron asegurando que no se les había invitado a la inauguración de los últimos 13 kilómetros de A-22 y luego rectificaron y simplemente declinaron participar en el acto. No es una forma de actuar digna de un representante institucional aunque sea lo habitual en el Partido Popular, ya lo hicieron en la inauguración del tramo entre Sigüés y Tiermas", ha ha afirmado el secretario general de los socialistas oscenses, Fernando Sabés.

En este sentido, el también portavoz en las Cortes de Aragón ha lamentado que "han adoptado una posición infantil" y "parecen niños enfadados". "Llevan dos años criticando y hoy, cuando llega el día que tanto habían reclamado, deciden no asistir. Han roto la poca lealtad institucional que quedaba en las filas populares", ha criticado.

Además, ha recordado que, en la inauguración del tramo entre Arguis y el Alto de Monrepós, en 2014, participaron responsables políticos de diversas formaciones, como el entonces presidente de la DPH, el socialista Antonio Cosculluela, o la entonces presidenta regional, la popular Luisa Fernanda Rudi, a pesar de que es una obra que "tal y como justifican ahora Jorge Azcón y Lorena Orduna para el Centro de Emergencias, también se retrasó porque todos los grandes proyectos sufren demoras".

De hecho, Sabés ha apuntado que no hay más que ver la cronología del tramo inaugurado este miércoles: "Ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que ha dado el impulso definitivo a estos 13 kilómetros: Aznar lo incluyó en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, años después el entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos guardó el proyecto en un cajón, y ha sido un presidente del PSOE el que por fin ha hecho realidad un día histórico completando la A-22 entre Huesca y Lleida".