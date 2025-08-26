El PSOE pide a Chueca no talar árboles, rechazar el "negacionismo de Vox" y apostar por parques públicos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, en el distrito de Las Fuentes - PSOE

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, no talar árboles, rechazar el "negacionismo de Vox" y apostar por parques públicos como refugio climático ante el "evidente cambio climático"

Lola Ranera ha trasladado esta petición a la alcaldesa desde el Parque Torre Ramona, en el distrito de Las Fuentes, donde ha estado acompañada por la concejal y presidenta del distrito, Marta Aparicio.

Para Lola Ranera, es "evidente" el cambio climático y ha instado al Gobierno de Zaragoza a "actuar y planificar" para tomar medidas ante temperaturas en suelo que han llegado a 47 grados en Zaragoza, según la Agencia Estatal Europea".

"Zaragoza se está convirtiendo en la sartén de Aragón. El cambio climático ha venido para quedarse", ha asegurado Lola Ranera en declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, Marta Aparicio ha exigido a Natalia Chueca la segunda fase de rehabilitación del Parque Torre Ramona y que actúe, de forma "urgente", en los cientos de alcorques vacíos que hay en Las Fuentes.

CRÍTICAS AL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS

Asimismo, ha recordado que Chueca prometió a los vecinos la segunda fase de rehabilitación que "hoy se ha convertido en la nada y eso tiene que ver con el proyecto del Bosque de los Zaragozanos. Sin embargo, los vecinos creemos que no necesitamos que nos pongan árboles sin cuidar en la otra punta del barrio. Necesitamos que este parque se cuide y colocar nuevos árboles en los cientos de alcorques vacíos que hay el barrio que en este momento. Chueca debe dejar de talar árboles y colocar nuevos", ha apuntado.

Ha comentado que el Parque Torre Ramona "es prácticamente el único espacio público" que hay en el barrio de Las Fuentes, junto al Centro Cívico Salvador Allende.

"No tenemos pabellón, ni piscinas y el parque Torre Ramona se convierte en un lugar fundamental de encuentro y de refugio climático". Por todo ello, ha insistido en que Chueca "debe abandonar la idea del Bosque de los Zaragozanos para hacer lo que prometieron en su día, que era la segunda fase de rehabilitación del parque".