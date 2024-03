El PSOE pide explicaciones a Chueca y el cese de Gaudes tras la sentencia de la prorroga del contrato de bus

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que por responsabilidad pública explique como va cumplir con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que obliga al Gobierno de la ciudad a redactar en seis meses los pliegos del contrato del autobús urbano, después de que decidiera prorrogarlos el pasado meses de julio, y también ha exigido el cese "inmediato" de la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.

Giral ha calificado de "gravedad extrema" la situación generada tras este auto judicial porque revela que "Chueca incumplió sentencias de autos de ejecución que obligaban e elaborar los pliegos del contrato del autobús en el verano de 2023, y que lejos de cumplir con esa sentencia ha obstaculizado dichas decisioenes judiciales como la prórroga del contrato" por cuatro años, que se formaliza el pasado 28 de julio.

En rueda de prensa, Giral ha recordado que es el contrato más importante por cuantía económica y servicio que presta, ya que lo usan miles de ciudadanos. En la anterior corporación, ha comentado el concejal socialista, Chueca afirmó que en 2023 elaboraría nuevos pliegos del contrato del autobús adaptados las circunstancias de movilidad y para dar cumplimiento en las sentencias judicales, pero "no se han cumplido".

Esta prórroga ha sido motivo de una comisión de investigación,a instancia del PSOE y se aprobó un dictamen final, por todos los grupos, excepto el PP, donde se dejaba claro que "la alcaldesa no había dicho la verdad, mitió al no expresar que había tomado decisión de prorrogar y no tenía intención de licitar los nuevos pliegos del contrato".

El auto del TSJA "refueza" la decisión política de que en la comisión de investigación "no dijo la verdad", ha recalcado Giral, ya que en el auto se indica que desde 2021 había tiempo "suficiente para hacer unos nuevos pliegos en 2023" por tanto "no dijo la verdad, mintió y desobedeció a los tribunales", ha sintetizado.

"LO MÁS GRAVE"

Para el PSOE es el hecho "más grave" en estos diez meses del mandato de la alcaldesa Natalia Chueca porque se corre el riesgo de que en seis meses no se puedan hacer los plliegos, se pierdan fondos europeos para adquirir nuevos autobuses eléctricos y habrá que ver los perjuicios económicos del Ayuntamiento ante una posible indemnización a la actual concesionaria, Avanza, que de cuatro años de contrato solo le quedan seis meses.

Es un "nuevo episodio de desorden y descrédito" en el área de Movilidad que ya ha ocasionado el cese del concejal delegado de Movilidad, Miguel Ángel García Muro, por "no solicitar en tiempo y forma las ayudas europeas para el transporte público".

Finalmente, Giral ha apuntado que los nuevos pliegos tiene recoger las caracteristicas técnicas de movilidad del autobús de forma detallada y extensa y además tener en cuenta las dos cláusulas objeto de recurso de la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores que obligaban a figurar en los nuevos pliegos, pero que rechaza el auto del TSJA.

Estas dos cláusulas --la exigencia de que la concesionaria se constituya como sociedad anónima y la experiencia en el sector--, fueron motivo de presentación de un recurso por la citada Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores cuando se licitan los pliegos en el concurso de 2010 al no cumplir ninguno de los dos requisitos.